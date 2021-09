Ağbaba: Herkesi Teröristlikle Suçlamak Teröre Karşı Gücü Zayıflatır

Ziyaretinde ülke ve Malatya gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Ağbaba, “Atatürk’ün ilkelerine uymayanların CHP çatışı altında bulunamayacağını” ifade etti.

CHP’nin ilkeleri, değerleri, rehberi, Atası bellidir!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda siyaset yaptığını belirten CHP’li Ağbaba şunları söyledi:

“Bizim partiye üye olan herkesin milletvekili, genel başkanın rehberi, atası Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bizim partimizde onun ilkelerine ve görüşlerine uymayan kimsenin siyaset yapması da mümkün değildir. Zaman zaman siyasetin yoğun gündeminde bazen siyasetçilerin ağza alınmayacak, bazen de konuşulmayacak şeyler söylüyorlar. Bizim partimizin ilkeleri ve kurucusu bellidir. Genel başkanlar gelip geçicidir, değişir ama partinin ideolojisi ve çatısı değişmeyecektir. O çatının da tapusu hiçbirimizde değil tapunun sahibi değişmez ve değiştirilemez.”

Herkesi teröristlikle suçlamak, teröre karşı gücü zayıflatır

Siyasette yapılan suçlamalara değinen Ağbaba, “Siyasetçiler zaman zaman suçlamalar yapabiliyor ama geçmişte karşılaşmadığımız suçlamalarla karşılaşıyoruz. 1980 öncesinde siyaset çok gerginken bile siyasi partilerin genel başkanları birbirlerine ağır sözler söylemezlerdi. O nedenle Türkiye açısından baktığımız zaman en büyük beka sorunlarından biri de budur. Siyasetçiler birbirleriyle konuşamıyorsa, siyasetçiler birbiriyle bu kadar gerginse Türkiye’nin geleceği açısından bu büyük bir sorundur. Her şey tartışabilir, eleştirilebilir ama insanların birbiriyle ilgili suçlamalarına dikkat etmesi lazım. Ülkemizde bir terör meselesi var ve herkesi terör örgütünün yanında göstermek, teröre karşı gücü zayıflatır. CHP’yi terörün yanında say, İyi Parti’yi terörün yanında say kuruluşları terörün yanında say, geriye kim kalıyor? Burada herkesin birleşmesi lazım” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un birlik ruhu unutuldu

Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Siyasi partilerin düşüncesi, bakış açısı arklı olabilir. Ama bir devlet bir cemaate ve bir gruba teslim edilirse ki bunu 15 Temmuz’da yaşadık, bundan ders almamız lazım. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra ki o birlik ruhu keşke devam etseydi. Çünkü o ruhta Atatürk vardı. Darbeden hemen sonra daha önce görmediğimiz şeyler gördük AK Parti’nin Genel Merkezi’ne Atatürk posterlerinin asıldığını gördük. Maalesef o ruh bir müddet sonra unutuldu.”

Günata: Kutuplaştırıcı siyasetten vazgeçilsin

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, ülkenin birlik ve beraberliğe ihityacı olduğunu belirtip, “Kıymetli arkadaşların geçen gün buraya MKYK Üyesi AK Parti Milletvekili Öznur Çalık Hanımefendi geldi. O zaman ben arkadaşlarıma bir şey söyledim, dedim ki kutuplaşma siyasetinden herkes vazgeçsin ülkenin ve vatanın bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerindedir. Veli Ağbaba’nın babasını, ailesini, kardeşlerini biliriz. Veli Ağbaba ile bir başka siyasi parti mensubunun arasında biz fark göremiyoruz. Çünkü bu memleketin evlatları bu memleketin kaderini belirliyor. Niyazi Mısri Cami yapılırken ben biliyorum ve de şahidim ki o caddede camiye yardım amaçlı toplanan yardım parası kadar para verdi, Hüseyin Dayı” ifadelerini kullandı.

“Türk Ocaklarının hiçbir mensubu Atatürk ilkelerine karşı değildir”

Türk Ocakları olarak, Atatürk’ün izinden gittiklerine dikkat çeken Günata, “Türk Ocakları Türkiye’nin en milli ve en yerli teşkilatlarından biridir. Atatürk’ün milli görüş çizgisi, bizim için temel taşlardan biridir ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 ok umdeleri aslında Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini oluşturuyor. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’nin başında bizim nazarımızda Başbuğ Atatürk’ün siyasi partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda temel nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla bu umdelere baktığımız zaman Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik ve Milliyetçilik esasları bulunuyor. Türk Ocaklarının hiçbir mensubu bu umdelerin bir tanesine karşı değildir ve hepsini sinesinde hissetmektedir” diye konuştu.