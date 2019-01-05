Ağbaba, ''İşyerleri işçilere mezar oluyor''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba,2018 yılında en az Bin 923 işçinin iş cinayetine kurban gittiğini belirterek, “İş cinayetleri, işin fıtratından değil, hükümetin ihmalindendir. Gerekli önemleri almayan devlet yetkilileri ve AKP iktidarı bugüne kadar yaşanan cinayetlerin birinci dereceden sorumlusudur."dedi.

İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN SEBEBİ GÜVENCESİZ VE KURALSIZ ÇALIŞMA

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 2018 yılında çalışırken yaşamını yitiren işçi sayısı 1923 olarak açıklandı. Hayatını kaybeden işçilerin 67 si çocuk, 110 u göçmen. En çok iş cinayeti yaşanan il İstanbul olurken, İstanbul’u Kocaeli, Manisa, Bursa illeri izliyor. Türkiye'nin AKP iktidarıyla adeta bir işçi mezarlığına dönüştüğünü kaydeden Veli Ağbaba, “AKP’nin yetkilileri, iş cinayetlerini bir gün fıtrata, bir gün kadere, bir gün insan kusuruna bağlıyor. İşçi ölümlerinin asli nedeni insan kusuru değil AKP iktidarının bugüne kadar dayattığı güvencesiz ve kuralsız çalışma ilişkileridir. Madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, fabrikalarda işçiler her gün ölüme giderken, bunu insan kusuru olarak nitelendirmek aymazlıktır. Soma'da 301, Ermenek'te 18, Şırnak'ta 8 madenci kendi kusuru ile mi öldü? Minibüste sele kapılan, asansörde yere çakılan, naylon çadırda yanan işçiler kendileri mi ölmeyi seçti? Bu anlayış sorumluluktan kurtulmak için suçu karşısındakilere atan kolaycı anlayıştır. AKP de bu anlayışın en iyi temsilcisidir” ifadelerini kullandı.

İŞYERLERİ DENETİMDEN UZAK, İŞÇİLER SENDİKASIZ

“İşçi ölümleri bir kader değil AKP iktidarının işçilere dayattığı sömürü düzeninin bir neticesidir” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “İşçi sağlığı ve güvenliğini esas alan 6331 sayılı yasa da ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidemedi.İş yerleri her türlü denetimden uzak faaliyet göstermeye devam etmiş ve sonuçta Türkiye işçi cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmuştur. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın o çok övündüğü büyüyen Türkiye masalı, ne yazık ki binlerce işçinin kanına ve canına mal olmuştur. AKP iktidarından bugüne kadar 25 bin işçi, iş yerlerinde çalışırken yaşamını yitirmiştir. İş yerleri, işçilere ve tüm çalışanlara adeta birer mezar olmuştur. İşçiler sendikasız çalışmaya mahkum edilmiştir. Ölümler, işin fıtratından değil, hükümetin ihmalindendir. Gerekli önemleri almayan devlet yetkilileri ve AKP iktidarı bugüne kadar yaşanan cinayetlerin birinci dereceden sorumlusudur."dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)