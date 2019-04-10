Ağbaba, ‘‘Kıdem Tazminatı Emekçilerin Kırmızı Çizgisidir’’

CHP İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek yeni reform paketinin emek cephesiyle ilgili sonuçlarını değerlendirdi.

SÖZDE REFORM ADI ALTINDA GASP

Yazılı açıklamasında “Albayrak’ın açıklamalarına bakılırsa reform adı altında patronları sevindirecek emekçileri ise daha güvencesiz hale getirecek adımların atılacağı anlaşılmaktadır” diyen Ağbaba, “Bakan Albayrak geçtiğimiz Eylül ayında açıkladığı ‘’yeni ekonomik program’’ kapsamında kamuda güvencesiz çalıştırmadan, zorunlu BES uygulamasına kadar birçok emek karşıtı uygulamayı hedef olarak önlerine koyduklarını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamada da ‘’kıdem tazminatının’’ sözde reform kapsamı adı altında gaspı bir kez daha gündeme getirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

NEYİ KASTETTİĞİNİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ

Albayrak’ın bugün ki açıklamasında ‘Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile Bireysel Emeklilik Sisteminin entegrasyonu sağlanacak’ derken neyi kast etmek istediğini çok iyi anlıyoruz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir.AKP iktidarının kıdem tazminatını daha önce birçok kez kaldırmayı denediği lakin sendikaların ve sivil toplum kuruluşların baskısı ile cesaret edemediğini hepimiz iyi biliyoruz. Kıdem tazminatının ülkemizde işçiler adına 83 yıllık tarihi bulunmaktadır. İktidarın geçmişte birçok defa gündeme getirdiği ve ortadan kaldırmak istediği Kıdem Tazminatı hakkı işçilerin ve emekçilerin elinde kalan son kaledir. Kıdem Tazminatının olası bir değişiklik ile fona devredilmesi işçilerin tamamen güvencesiz ve savunmasız bırakılması anlamına gelecektir” dedi.

DÜZENLEMEYE 3 KONFEDERASYON VE MİLYONLARCA İŞÇİ KARŞI

Kıdem tazminatı ile ilgili en ufak bir hak gasbına 3 büyük işçi konfederasyonu ve milyonlarca işçi karşıyken , iktidarın bu konuyu sürekli gündeme getirmesinin altında art niyet olduğunu belirten Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerimizin onay vermediği ve sendikalarımızın ‘hayır’ dediği bu tür düzenlemelere asla ‘evet’ demeyiz. Albayrak ayrıca ‘Kıdem tazminatı ve BES entegrasyonu birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını’ söylüyor. Bakanın bu açıklaması aldatmacadan başka bir şey değildir. İşsizlik Sigorta Fonu’nda biriken paralara ne oldu? İşçiden çok iktidarın ve iktidara yakın şirketlerin yararlandığı bir yapıya dönüştü. Eminiz ki ilerde de elde edilecek bu gelirler çalışanlardan çok iktidarın yararlanacağı bir yapıya bürünecektir. Buradan iktidarı son kez uyarıyoruz! Kıdem tazminatı emekçilerin son kalesidir. Ellerinde kalan son güvencedir.İşçilerin 83 yıldır koruduğu kazanımdır. Kıdem tazminatının gaspına asla ve asla izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)