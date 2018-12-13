Ağbaba 'Sendikal Haklarda En Kötü 10 Ülkeden Biriyiz'

İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "FETÖ'nün her ayağını ortaya çıkardılar, baklavacı ayağı, sanayici, esnaf ayağı, gazeteci ayağı... Bir şey eksik, FETÖ'nün siyasi ayağı" derken , Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Cumhurbaşkanının 'AİHM kararlarını tanımıyorum' demesi bile insan haklarında nerede olduğumuzun göstergesidir."ifadelerini kullandı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Ülkemizde bugün İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde garanti altına alınan hak ve özgürlüklerden söz edilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanının 'AİHM kararlarını tanımıyorum' demesi bile bu alanda nerede olduğumuzun göstergesidir." Dedi.

3.HAVALİMANINA BAKILIRSA GÖRÜLÜR

Hak ihlallerinin en çok yaşandığı alanlardan birinin çalışma yaşamı olduğunu belirten Ağbaba, "Düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, işçiler ve emekçiler üzerinde yoğunlaşan siyasal baskılar AKP iktidarının 16 yıl boyunca emekçilere uyguladığı sömürü politikalarının temel noktalarıdır. 5 yılda 52 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiği 3. Havalimanında yaşananlara bakılarak AKP’nin çalışma yaşamına bakışı özetlenebilir" ifadelerini kullandı.

EN KÖTÜ 10 DAYIZ

Ağbaba, "AKP iktidarı boyunca Bin 800 ü 2018 yılında olmak üzere en az 21 bin işçi yaşamını yitirdi.Son 5 yılda işçi intiharları yüzde 300 oranında arttı. 7’si OHAL rejiminde toplam 15 grev yasaklandı. Türkiye sendikal hak ve özgürlükler noktasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasına girdi" dedi.

BU ÇARPIK DÜZENE ESNAFIN İSYAN ETMESİ GEREKİYOR

Çalıştayda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Esnaf ve sanatkar arkadaşlarıma şunu söylemek isterim; size kredi vermesi gereken kurumun başkanının kaç lira aylık aldığını merak ediyor musunuz? Gidip bir sorun bakalım. Sen müşteri gelecek mi gelmeyecek mi diye uğraşırken, sana kredi vermesi gereken bir kuruluşun başında olan kişi ayda kaç lira para alıyor? Milletvekili aylığından da fazla. Peki bu çarpık düzene ben mi isyan edeceğim? Bu çarpık düzene önce isyan etmesi gereken esnaf kardeşim değil mi? O zaman bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız."Dedi.

TEFECİLERE 159 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDENİYOR

Vatandaş, hükümete "Benden aldığın vergiyi nereye harcıyorsun" diye sorduğunda, Türkiye'de demokrasinin ana eksenine oturacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, Londra'daki bir avuç tefeciye 159 milyar dolar faiz ödeniyorsa, bu sorunun iktidara sorulması gerektiğini ifade etti.

YARGI ADALET DAĞITMIYOR

İnsanların hakkını yargıda aradığını, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını anlamlı kılanın da bu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı ;"Devletin baskıcı gücüne karşı bireyin hakkını savunacak olan bağımsız ve tarafsız yargıdır. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybedip güce teslim olmuşsa yargı adalet dağıtamaz. Türkiye'de geldiğimiz nokta budur, yargı adalet dağıtmıyor"

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)