Ağbaba, ‘‘Senin Siyasi Geçmişin Chp’ye Laf Söylemeye Yetmez’’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz, büyükşehir belediye başkan adayı Av. Soner Gökçe ile birlikte Hekimhan gerçekleştirilen yerel seçim değerlendirme toplantısına katıldı. Hekimhan’a hizmetlerinden dolayı belediye başkanı Ali Seydi Millioğullarına ve belediye meclis üyelerine başarı dileyerek sözlerine başlayan Ağbaba, “Belediye Başkan Adayımız Turan Karadağ ile CHP olarak Hekimhan’da hizmete devam edeceğiz” dedi.

AKP SÖYLEMLERİNİ KULLANARAK VATANDAŞI DOLANDIRIYORLAR

‘AKP söylemlerini kullananlar halkı dolandırıyor’ diyen Ağbaba, “1980 li yıllarda aklımıza Banker Kastelli, Bakker Yalçın geliyordu. Bu dönemin de simgesi dolandırıcılık. En son ‘Tanker filosu kuracağım’ diyen biri çıkıp dolandırdı insanları. Geçen yıl 26 Yaşında bir genç binlerce kişiyi dolandırdı. Nasıl dolandırıyor peki? Anahtar kelimeleri iyi biliyor. Örnek aldığı siyasilerin cümlelerini iyi tekrarlıyor.’Kudüs Bizim Kırmızı çizgimizdir.’üst akıl yaptı’ gibi cümleler kuruyor.AKP,kendi söylemini geliştirdi. Millet de o söylemi kullanıyor. ‘Batı bizi kıskanıyor’ diyor. Tosuncuk da çiftlik açarken bu cümleleri kullanıyor. Anahtar kelimelerin her kapıyı açtığını görmüş. AKP gibi fakir fukaranın duygularını sömürüyor” dedi.

BU CESARETİ AKP’DEN ALIYORLAR

“Her gün bir bilim adamı iddia eden birileri çıkıp aklımızla alay ediyor” diyerek konuşmasını sürdüren Veli Ağbaba,‘Deve sidiği şifadır’ diyen,’kızlar tedavi olmalıdır’, ‘kadının eli tutmak ateş tutmaktır’ ‘Google’ı Abdulhamit buldu’ ‘cep telefonunu Hz. Nuh buldu’ diyen, akademisyenler, rektörler türedi. Yeni bir dil gelişti. Bunlar birden bire ortaya çıkmadı. Bu durum AKP’nin ta kendisidir. Malatya’daki öğretmen halayın zina olduğunu bilerek söylüyor. Bu siyasi iklimin yansımasıdır. Bilinçlidir. 15 yıl önce duymadığımız şeyleri duyuyorsak bunun sebebi AKP’nin siyasi anlayışıdır. Bu akademisyenlere , öğretmenlere, rektörlere bu cesaret veren AKP’nin söylemleridir.Bunlar konuştukça ödüllendiriliyor. ‘Yunan kazansaydı Atatürk olmasaydı’ diyen meczup saray sofralarında ağırlanıyor, Diyanet İşleri Başkanı evine ziyarete gidebiliyor” şeklinde konuştu.

94’TEKİ ÇÖP YIĞINLARINI BIRAK BUGÜNE BAK: EN BAŞARILI 10 BELEDİYENİN 10’U DA CHP’Lİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Bir yandan ekonomik kriz var, diğer taraftan Ortadoğu ateş gölüne dönmüş, AKP Genel Başkanı ‘Bay Kemal’ diyor. Her şeyi buraya bağlamaya çalışıyor. Sıkıştıkları yerde CHP zihniyet, ‘CHP çöp demektir’ diyorlar, ‘CHP pisliktir’ diyor. Sonra da diyor ki bana neden saygı duymuyorsunuz ? Sana Cumhuriyeti seven, Atatürk’ü seven, 6 oku seven hiç kimse saygı duymaz. Saygı duymayacak. Cezaevleri doldu. Kendisine muhalefet herkesi cezaevine atıyor. Niçin bunu yapıyor? Bir şeytan yaratmaya çalışıyor. 1990 lı yıllarda CHP de çöp yığınları olmuş 1990 lı yılları hatırlayanlar bu günleri hatırlamıyor.Yapılan araştırmalara göre en başarılı 10 belediyenin 10 u da CHP’li belediye. 94 te ki çöp yığınını hatırlıyorsan gel bunu da hatırla. Utanmasalar TCDD nin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu kazayı da CHP ye yıkacaklar. ‘Bay Kemal teröristlerle kolkola’ diyor. Hiçbir CHP’linin bir teröristle kol kola girdiğini gören var mı? Bizim inandığımız bir tek insan var. Onun ismi de Mustafa Kemal Atatürk. Bizim başka liderimiz yok. Biz Afganistan’da Taliban’ı örnek almıyoruz. Ortadoğu da terör yaratan grupları örnek almıyoruz. Biz sadece Atatürk’ü örnek alırız. “ dedi.

“SENİN SİYASİ GEÇMİŞİN CHP’YE LAF SÖYLEMEYE YETMEZ”

Ağbaba, ‘Halk, 31 Martta CHP’nin 6 okunu yaktıracak’ diyen AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı da sert sözlerle eleştirdi. “Senin siyasi geçmişin, dağarcığın CHP’nin tarihine laf söylemeye yetmez hanımefendi” diyen Ağbaba, “Sen hiçbir siyasi birikimi olmayan birisin. Sen kimsin ‘CHP nin altı okunu yakacaklar’ diye konuşuyorsun? Biz CHP’liler hiçbir siyasi makam için, hiçbir siyasi gelecek için ne tarzımızı değiştiririz, ne siyasi düşüncemizi değiştiririz. Biz geçmişte neye inanıyorsak bu gün de ona inanmaya devam edeceğiz. Sen bir Akraba Cumhuriyeti kurdun Malatya’da. Bakıyorsun rektör kendi kardeşi, atanan müdür yeğeni. Sonra da CEHAPE diyor. CHP, bu ülkenin kurucusu. İnönü’nün 1 tane zenginleşen akrabası var mı? Yok. Devlet kademesinde 1 tane yakını var mı? Yok. Sen devlet kademelerine 7 sülaleni yerleştirmişsin” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)