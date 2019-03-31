AK Parti, Cumhur İttifakı İle Fark Atmaya Devam Etti

31 Mart Yerel Yönetimler seçiminde Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi Başkanlıklarını büyük fark ile kazandı.

Cumhur İttifakının AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Kesin olmayan sonuçlara göre 277 Bin 532 oy alırken en yakın takipçisi CHP Adayı Soner Gökçe 91 Bin 711 oy aldı. Gürkan, Kesin olmayan sonuçlara göre en yakın rakibinin üç katı oy alarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Selahattin Gürkan'ın Özgeçmişi

Selahattin Gürkan, 1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lisesi öğrenimini Malatya'da tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü ile, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunudur.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1979-1989 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Daha sonra Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan, 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ile 2003 yılları arasında Malatya İŞ- KUR İl Müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004 – 2009 (bağımsız) ve 2009 – 2013 (Ak Parti) dönemlerinde gerçekleştirdi. Üçüncü dönem Belediye Başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle hali hazırda sürdürmektedir.

Ayrıca Gürkan, Tarihi Kentler Birliği, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı görevi ile encümen üyeliği görevini yürütmektedir. 2010 tarihi itibariyle Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, Spor Klübü Başkanlığı görevlerinde bulunan Gürkan, birçok üniversitede Misafir Öğretim Üyeliği ile birlikte, Yerel Yönetimler, Göç, Sosyal Entegrasyon ve Uyum konuları başta olmak üzere çok sayıda panel ve konferansta konuşmacı olarak yer almıştır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Güder, BattalGazi Belediyesi Başkanlığını Farklı Kazandı

Cumhur İttifakının AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Kesin olmayan sonuçlara göre 105 Bin 995 oy alırken en yakın takipçisi İYİ Parti Adayı Ali Ekici 34 Bin 656 oy aldı. Güder, Kesin olmayan sonuçlara göre en yakın rakibinin üç katı oy alarak BattalGazi Belediye Başkanı oldu.

Osman Güder'in Özgeçmişi

Osman GÜDER 1970 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimi sonrası 1986 yılında Malatya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamladı.

2001 yılında AK Parti Malatya Teşkilatı’nın kuruluşunda yer aldı.

2002 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2007 yılında Tanıtım ve Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2012 yılında AK Parti Malatya Merkez ilçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2013-2018 yılları arasında AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

11 Ocak 2019 tarihinde ise: değerli Malatyalıların destek ve duaları, Devlet Başkanı ve Genel Başkan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın şahsında teşkilatın takdirleri ile AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı gösterildi.

Osman Güder evli ve 5 çocuk babasıdır.

Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Başkanlığını Farklı Kazandı

Cumhur İttifakının AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Kesin olmayan sonuçlara göre 101 Bin 265 oy alırken en yakın takipçisi CHP Adayı Erkan Özgür 33 Bin 544 oy aldı. Çınar, Kesin olmayan sonuçlara göre en yakın rakibinin üç katından daha fazla oy alarak Yeşilyurt Belediye Başkanı oldu.

Mehmet Çınar'ın Özgeçmişi

1977 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. İnönü Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu. 2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonu üyeliği yaptı. 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimleri’nde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mehmet ÇINAR Evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede ingilizce bilmektedir.

Cumhur İttifakı'nın Aldığı Diğer ilçeler

Kesin Olmayan Sonuçlara göre; Kale Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Murat Koca, Kuluncak Belediye Başkanlığını MHP adayı Erhan Cengiz, Pütürge Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Mikail Sülük,Yazıhan Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Nevzat Öztürk kazandı.

Cumhur İttifakı'nın Seçimi Önde Götürdüğü Diğer ilçeler

Kesin Olmayan Sonuçlara göre; Darende İlçesinde AK Parti Adayı İsa Özkan, Doğanşehir İlçesinde AK Parti Adayı Vahap Küçük, Doğanyol İlçesinde AK Parti Adayı Hakan Bay seçimi önde götürüyor.

Millet İttifakı'nın Seçimi Önde Götürdüğü İlçeler

Kesin Olmayan Sonuçlara göre; Akçadağ Belediye Başkanlığını CHP adayı Mustafa Korkmaz, Arapgir Belediye Başkanlığını Haluk Cümertoğlu, Arguvan Belediye Başkanlığını Mehmet Kızıldaş ve Hekimhan Belediye Başkanlığını ise Turan Karadağ seçimi önde götürüyor.

MGH - Özel Haber