AK Parti’de aday adaylığı başvuruları başladı

İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Genel seçimleri öncesinde aday adaylığı müracaatları ile ilgili bilgiler verdi. 24 Nisan itibariyle partilerinde milletvekili aday adaylığı başvurularının başladığını belirten Kahtalı, 29 Nisan Pazar günü başvuruların sona ereceğini söyledi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için başvuru şartları ve formlarının İl başkanlıkları veya genel merkezin web sitesinden de alınabileceğini ifade eden Kahtalı, başvuruların ise şahsen yapılacağını kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)