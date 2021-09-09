AK Partili Çalık, “Biz eserlerimizle varız”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “19 yıldır Malatya’da sadece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. Biz eserlerimizle varız. Malatya’mıza bugüne kadar 35 Milyar lira tutarında yatırım yaptık. Akçadağ’ımıza yüzümüzü ağartacak çok hizmet ve icraat yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Akçadağ’ı ziyaret ederek, Aliçeri Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’ye önemli hizmetlerin yapıldığını belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada yaptıklarımız, verdiğimiz mücadelelere değerdir. 19 yıldır verilen mücadelede insan hakları ihlallerini ortadan kaldırdık. İnsan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak için verilen mücadele, en büyük ve önemli mücadeledir. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, diğer yandan hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. FETÖ’yle, PKK’yla, PYD’yle, YPG’yle, DEAŞ’la, DHKP-C’yle mücadele ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadele ederken, yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Ulusal ve uluslararası terör örgütlerinin işbirlikçileri var. Bu işbirlikçilerine Akçadağ her dönem gereken cevabı verdi” dedi.

“Başörtülü kızlarımız okullarına gitti, işlerine kavuştu” diyen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başörtülü kızlarımız avukat, hakim, asker, polis, savcı oldu. Başı kapalı analarımızın orduevine giremediği dönemlerden şimdi başörtülü kahraman askerlerimiz var. Bunlar hepimizin gurur ve memnuniyet duyduğu konular.”

19 YILDIR MALATYA’DA SADECE ESER ORTAYA KOYDUK

Malatya’ya 19 yılda 35 milyar liralık yatırım getirdiklerini kaydeden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “19 yıldır Malatya’da sadece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. Biz eserlerimizle varız. Malatya’mıza bugüne kadar 35 Milyar lira tutarında yatırım yaptık. Akçadğa’ımızda yüzümüzü ağartacak çok hizmet ve icraatı sizlerle buluşturduk. Akçadağ’ın eski hastanesini hatırlayın, şimdi çok güzel bir hastane yaptık. Hemen yanına da aile sağlığı merkezini yaptık. 2022 yılı için yatırım programına Akçadağ Çatyol(Bahri), Esenbey ve Kozluca mahallerimize Aile Hekimliği birimi ve lojmanları teklif edildi. İki etap halinde TOKİ toplamda 516 konut yapmıştı. Şimdi Akçadağ ilçemize 250+250 şeklinde toplam 500 konut istedik, TOKİ başkanımızda ‘Yeri bulun, Akçadağ’a TOKİ’yi yapmaya hazırız’ dedi. Akçadağ’ımıza yeni TOKİ evlerimizi de kazandıracağız. Olimpik yüzme havuzu yapıldı, sentetik çim yüzeyli futbol saha inşaatı bu yıl sonu bitmiş olacak. Güzyurdu ve Kepez Mahallelerimize 4 derslikli okul yapacağız. Devlet Su işleri de yatırımlarına devam ediyor. Taşevler Barajı, Kürecik Göleti, Harunuşağı Göleti ve Durulova Göleti, Sultansuyu Barajının rehabilitasyonu ile Suçatı Sulamasının rehabilitasyonu yapılacak. Malatya TKDK ve Akçadağ İlçe Ziraat Odamız tarafından Kayısı Eleme Kurutma ve Soğuk Hava Depolama Tesisi yapıldı. Akçadağ ilçemize Teksilkent fabrikasını kurulacak ve yaklaşık 500 genç istihdam edilecek.”