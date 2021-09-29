AK Partili Çalık: Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bakın laf üretmiyorum, biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, bir şeyi söylersek yaparız. Yapamayacağımızı asla vaad etmeyiz. Biz 19 yılda her alanda 35 milyar lira bu şehre yatırım yaptık” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Çalık, milletin her şeyin en iyisine layık olduğuna yürekten inandıklarını vurgulayarak, “19 yılda Malatya’mıza eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma kadar her alanda 35 milyar lira yatırımda bulunduk. Tabii ki bu yatırımlar yeterli mi? Yetmez. Biz yatırımları almaya devam ediyoruz. Bu yıl sadece ilimizde 76 adet okul yapılıyor. Son 19 yılda eğitimde 5 bin 35 adet derslik inşa ettik. Sağlıkta 3 bin 300 yatak kapasiteli 10 hastane, 425 birinci basamak sağlık hizmetleri tesisi ile sağlıkta hizmet kalitesini artırdık. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi, 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi, 10 yataklı Doğanyol İlçe Entegre Hastanesi ile Arapgir Devlet Hastanesinin ek bina inşaatı dahil 24 adet yatırımımız bulunmaktadır. 2022 yılı yatırım programına ise 20 adet sağlık yatırımı teklif edilmiştir. Ayriyeten Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi de iki yıl içerinde tamamlanacak” diye konuştu.

TEKSİLKENT FABRİKALARININ YAPIMINA BU YIL BAŞLANILACAK

Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6 bin 207 deprem konutu ve sosyal donatıları ile birlikte yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırımının kentte devam ettiğini belirterek, “Battalgazi Şehit Fevzi Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında 110 dönümlük alanda 679 konut, 18 ticarethane ve 1 kafeterya yapımına başlanıldı. Malatya’mız için yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edileceği Tekstilkent projesi için fabrikaların yapımına bu yıl başlanılacak. Yaklaşık 35 milyon lira tutarında Kaynarca Spor Kompleksinin yapımı sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Malatya’mıza Atletizm pisti binası ve tribünü kazandırılacak. Akçadağ ile Doğanşehir Erkenek sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile Hekimhan’a Kapalı Spor Salonu inşa ediliyor. Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimiz için doğalgaz önümüzdeki yıl yatırım programında. Yeşilyurt ilçemize yeni hükümet konağı, Arapgir ilçemizde Emniyet Amirliği hizmet binasına kavuşacak” dedi.

408 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK

Ulaştırmada 36 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 444 kilometreye çıkarttıklarını kaydeden Çalık, “2002 yılına kadar Malatya’mızda BSK’lı yol sıfır iken, 2003-2021 yılları arasında(1 Eylül 2021 tarihi itibariyle) 317 kilometre yaptık. Proje bedeli 538 milyon TL olan 53,5 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre yolumuzun yapımı devam ediyor inşallah 2023 yılında hizmete girmiş olacak. 27,6 kilometrelik Kuluncak-Hekimhan bağlantı yolunun yarım kalan 5,7 kilometrelik kısmının tamamlanması için yapım ihalesi de gerçekleşti. Yine Hanımınçiftliği’ne köprü ile 23,7 kilometre uzunluğundaki Pütürge ayrımı-Doğanyol il yolunun yapımı devam ediyor. Demiryollarında 20 milyon TL tutarında Yazıhan’a üst geçit yapılıyor ve önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız ve yine Doğanşehir İstasyonuna yaya alt geçitin yapımı ise tamamlandı. Yine ilimize 9 bin 625 metrekare olan mevcut havalimanı terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde 2,5 milyon yıllık yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırıyoruz” dedi.

ÜRETİCİLERE 2 MİLYAR TL TARIMSAL DESTEK VERİLDİ

Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan ve kent ekonomisinin can damarı Malatya kayısısından son 10 yılda 1 milyon 45 bin ton ihracatın gerçekleştiğini ve karşılığında yaklaşık 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini ifade eden Öznur Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisinin de(TMO) bu yıl için müdahale alımlarına hazır olduğunu belirtti. Çalık, son 19 yılda Malatya’da tarımsal desteklemeler kapsamında üreticilere 2 milyar TL ödeme gerçekleştirildiğini ifade ederek, “2002’de sadece 181 bin lira hayvancılık desteği verilmiş iken 2020’de yıllık 33 milyon lira hayvancılık desteği verdik” dedi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 milyar TL yatırım yapılarak bugüne kadar 86 adet tesisin hizmete alındığını belirten Çalık, Arguvan ilçesinde 174 bin dekar araziyi sulayacak Yoncalı Barajının ise ön yüz beton imalatlarının yapımının sürdüğünü kaydetti.

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR

Çalık, Malatya Organize Sanayi Bölgesinde 80 bin metreküp kapasiteyle uzun yıllar sanayinin arıtma yükünü taşıyacak arıtma tesisinin yapımının da devam ettiğini belirterek, “Bakın laf üretmiyorum, biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, bir şeyi söylersek yaparız. Yapamayacağımızı asla vaad etmeyiz. Biz 19 yılda her alanda 35 milyar lira bu şehre yatırım yaptık. AK Parti olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi. Milletvekili Çalık’a Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ile Hekimhan Girmanaspor kulübü yöneticileri tarafından isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.