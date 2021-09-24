AK Partili Çalık: Esnaflarımıza 83 milyar TL destek verdik

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifini, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni, Malatya Eczacılar Odası ve Vergi Dairesini ziyaret etti. Çalık, temasları kapsamında ilk olarak Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası esnafın hazine destekli olan kredilerinin faizleri ertelendi. Malatya’da 2 bin 300 kişiye 167 milyon TL hazineden destek kredisi olarak devletimiz ödedi. Bundan dolayı şükran duyuyorum. Şuan esnaf ve sanatkârlarımızın destek kredisi miktarı Malatya’mıza bugün itibariyle verilen 253 milyon 114 bin TL’dir” dedi.

ŞEVKET KESKİN: SİZDEN ÖVGÜYLE BAHSEDİYORUM ÇÜNKÜ SİZ GERÇEKTEN ÇALIŞIYORSUNUZ

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise esnafın pandemi döneminden etkilendiğini belirterek, “Faizsiz bir kredi imkânı doğarsa esnafa bu sıkıntılı döneminde katkı sağlar. Bir yıl ödemesiz 50-100 bin TL gibi bir kredi imkânının sağlanması konusunu Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Bu noktada sizin de Cumhurbaşkanımız ve bakanlarla çok iyi bir diyalogunuz var. Bir konu olduğunda direkt Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakana gidip iletebiliyorsunuz. Ben sizi çalışmalarınızdan dolayı da her zaman tebrik ediyorum. Sizden her zaman övgüyle bahsediyorum çünkü siz gerçekten çalışıyorsunuz” diye konuştu.

ESNAFLARIMIZA ÇOK ÖNEMLİ DESTEKLER VERDİK

Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye’de esnafla ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Çalık, Halk Bankası aracılığıyla esnafa verilen destek ve kredilerin çok önemli olduğunu ifade ederek, “2002 yılında 2021 yılına kadar esnafa verilen desteklere baktığımızda; TESKOMB’un önemli destekler verdiğini görüyoruz. Esnafın kullandığı kredilerin faizleri daha önce yüzde 47’lerdeydi, şu anda yüzde 8,5’e düşürülmüş vaziyette. TESKOMB üzerinden verdiğimiz kredilerde sadece yüzde 20 süspanse ediliyordu, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzde 50’ye, sonrasında yüzde 100’e kadar kredilerin faizlerinin süspansiyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığımız destekledi. TESKOMB bu bütçeyi esnafımıza ulaştırırken, aradaki oluşacak farkı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hükümet olarak süspanse etmeyi ben çok kıymetli ve değerli buluyorum” dedi. Genç esnaf ve girişimcilere de önemli desteklerin verildiğini anımsatan Çalık, “Kullandıkları kredilerin faizlerinin yüzde 100’ünü şuanda Halk Bankası sıfır faizle kredi veriyor. 500 bin liraya kadar bu kredileri gençlerimiz ve kadınlarımız kullanabiliyor. Özellikle genel işletme ve yatırım kredileri kapsamında işyeri edinmeleri için kullanılan kredilerin faizlerini yüzde 50’ye indirmiş vaziyetteyiz. Geleneksel, kültürel, sanat değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslekleri devam ettirenlere sıfır faizli desteklerimiz devam ediyor. Esnaf vergi muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkârların bu destekten faydalandığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibariyle ustalık belgesi ve meslek kolunda son bir yıl içerisinde belgeleyenlere de usta girişimci ve esnaf sanatkârların desteklerini vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, kredilerin üst limitlerini yukarıya çektiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Şuanda işyeri ve sıfır kilometre araç desteklerini TESKOMB aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkârlarımıza vermiş olduğumuz destek 83 milyar TL’yi aşmış vaziyette. Hibe desteği kapsamında esnafa hibe, gelir kaybı, kira desteği verildi. 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi. Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı. Gelir kaybı desteği kapsamında Aralık 2020'den önce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi.”

3 KEZ KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

Malatya esnafına 24 Ocak depremi ve pandemi döneminde ciddi desteklerin verildiğine dikkat çeken Çalık, “24 Ocak depremi sonrası esnafımıza vereceğimiz destek çok önemliydi. Esnafımızın görmüş olduğu zararları karşılamak üzere hem Ticaret Bakanlığımızdan hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan KOSGEB üzerinden destekleri talep ettik. 25 ve 50 bin TL depremden zarar gören 7 binden fazla esnafımıza sıfır destekli kredileri verdik. Sonrasında yaşamış olduğumuz pandemi döneminde Türkiye genelinde önemli adımlar attık. Ticaret erbabının korunması ve ticari faaliyetlerin sekteye uğramaması için yapmış olduğumuz ekonomik istikrar paketi Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. ESKKK’ların Halk Bankası’ndan kullanmış oldukları kredilerin geri ödemelerini 2020 yılında 2 kez, 2021 yılında da 1 kez olmak üzere 3 kez erteledik ve TESKOMB tarafından 2 defa taksit yapılandırma hayata geçirildi. İşyerleri kira olan ticaret erbabına da Malatya’mız dahil büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere kira desteği sağlandı. Gelir kaybı desteği kapsamında 1 milyon 78 bin esnafın başvurusu onaylanırken, 4 milyar 285 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Kira desteği kapsamında da 171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira ödeme yapıldı.” ifadelerini kullandı.

10 BİN ESNAFA HİBE DESTEĞİ VERDİK

Çalık, Malatya’da yaklaşık 10 bin esnaf ve sanatkara tam kapanmadaki zararların telafisi için faaliyet kodları açısından iki grup halinde 3 ve 5 bin lira olmak üzere hibe desteği sağlandığını belirterek, “Hibe desteklerinden 17 Mayıs'tan önce gelir vergisi mükellefi olan esnaf ile gerçek kişi tacirler esas faaliyet konuları üzerinden faydalandı. Başvurular 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Türkiye genelinde, 1 milyon 75 bin kişiye (3'er bin lira) toplam 3 milyar 224 milyon lira, 217 bin esnafa da (5 bin lira) 1 milyar 86 milyon lira ödeme yapıldı. Malatya’da ise yaklaşık 10 bin esnafa yapılan ödeme tutarı 33 milyon lirayı geçti” diye konuştu.

VERGİ BORCU YAPILANDIRILMASI 30 EYLÜL’DE BİTİYOR

Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Malatya Vergi Dairesi’ni ziyaret etti. Milletvekili Çalık, ziyarete yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Vergi mükellefi olan bütün esnafımızın, işyeri sahibi vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin her şeyden önce kendi evine ekmek götürmeden önce vergisini ödediğini biliyorum. Esnafımızın bu kadar hassasiyet gösterdiğine şahitlik ederiz. Bu anlamda da bölgede Malatya’nın en hassas illerden olduğunu sizlerde tespit etmişsinizdir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 30 Eylül’e kadar devam edecek olan yapılandırma çok önemli. Vatandaşlarımız 30 Eylül’e kadar vergi borçlarını yeniden yapılandırabilecekler.”

PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIKÇILARIMIZ ÖNEMLİ SÜREÇ YÖNETTİLER

Çalık, sonrasında Malatya Eczacılar Odası’nı ziyaret etti. Çalık, burada yaptığı konuşmada, “AK Parti iktidarlarımız döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlıkta çok önemli reformlar yaptık. Bu reformları yaparken de birinci sağlık sunucularından bir tanesini de eczacılar olarak tescillemiş olduk. Yapmış olduğumuz düzenlemeyle eczacılarımız birinci basamak sağlık hizmet sunucuları içerisine girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapsamını genişlettik. Pandemi dönemi sağlıkçıları çok ciddi manada etkiledi. Bu anlamda da sağlık çalışanlarımız pandemide çok önemli bir süreç yönettiler. 1 milyon 200 bin sağlık personeli ve sağlıkta yaptığımız reformlarla pandemi döneminde çok iyi bir sınav verdik” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık’a ziyaretlerinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bozkurt ve partililer eşlik etti.