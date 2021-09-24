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24 Eylül 2021 Cuma 22:02

AK Partili Çalık: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüzdür

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye’de gençlere AK Parti kadar güvenen başka bir partinin olmadığını belirterek, “Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz. Bilimde, sanatta, teknolojide, sporda ve her alanda daha güçlü yarınlar için aşkla, inançla, azimle çalışan gençlerimizi, tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

AK Partili Çalık: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüzdür
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Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi’nde, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev ile birlikte  ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ buluşmasına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Çalık, gençlerle bulaşmada yaptığı konuşmada, “Gençlik bizim. ‘Z kuşağı gençlik’ diyorlar. Onlar Z kuşağı gençliği aramaya dursunlar, gelsinler Hanımınçiftliği Kültür Mahallesi’nde AK gençliği görsünler. AK gençlik emin adımlarla ilerliyor. Genç dostu lideri, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında adım adım ilerliyor. Hem sahada hem masada hem sosyal medyada hem mahallede hem de her sandıkta olacak inşallah. O sandıkları gümbür gümbür patlatacak ve 2023’e emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA 125 BİN GENÇ SEÇMEN VAR

Milletvekili Çalık, Malatya’da bugün itibariyle 125 bin genç seçmen, 54 bin ise lise öğrencisi olduğuna dikkat çeken Çalık, “Genç seçmenlerimiz, yeni seçmenlerimiz, bizim seçme ve seçilme yaşını 18 yaşına indirdiğimiz genç evlatlarımız her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 13 ilçemiz var, ilçe gençlik kolları başkanlarımızla birlikte kapı kapı gezerek, genç dostu lidere Recep Tayyip Erdoğan ve ekip arkadaşlarıyla emin adımlarla 2023’e doğru ilerleyeceksiniz” dedi.

GENÇLİK VE SPOR ALANINDAKİ YATIRIMLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 20 yılda her alanda olduğu gibi gençlik ve sporda da müthiş bir devrim gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çalık, “İlimizde 39 gençlik ve spor alanında yatırım var. Bunlardan Orduzu Gençlik Merkezi ve Futbol Sahası, Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Kale Gençlik Merkezi, Doğanşehir Erkenek Futbol Sahası tamamlandı. Hekimhan Spor Salonu, Akçadağ Futbol Sahası, Kaynarca Spor Kompleksi, Yazıhan Atlı Cirit Sahası yapımları devam ediyor. Atletizm Pisti, Kuluncak Gençlik Merkezi, Doğanşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, Pütürge ve Doğanyol’a Kapalı Spor Salonu da yapılacak” diye konuştu.

HANIMINÇİFTLİĞİ’NE KÖPRÜ YAPIYORUZ

13,3 milyon TL maliyetle Hanımınçiftliği Köprüsü’nün vatandaşlara kazandırılacağını ifade eden Çalık, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sadece köprü değil, yol yapımlarımız devam ediyor. Gençlerimizin eğitimi her şeyden önemli, bu noktada Hanımınçiftliği’nde eğitim alanında önemli yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Hanımınçiftliği İlköğretim Okulu sizlerin hizmetine kazandırılıyor. Hanımınçiftliği bir meslek lisesi istiyordu, 24 derslikli Hanımınçiftliği Meslek Lisemiz hayırlı olsun. Aile hekimliği merkezi istediniz, tam 9 hekimlik bir aile hekimliği merkezini 2022 yılında sizlere kazandırıyoruz. Hanımınçiftliği’ne 2 gençlik merkezini kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu bölgeye yapmış olduğu yatırımları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Hanımınçiftliği’ne basketbol sahası kazandırıyoruz” diye konuştu.

GENÇLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZ

Milletvekili Çalık, Türkiye'de gençlere AK Parti kadar güvenen başka bir partinin olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman gençlerle birlikte yol yürüdüğünü, 2023’e de gençlerle birlikte yürüyeceğini belirterek, “Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz. Bilimde, sanatta, teknolojide, sporda ve her alanda daha güçlü yarınlar için aşkla, inançla, azimle çalışan gençlerimizi, tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye, ‘Durmak yol yola devam’ demeye devam edeceğiz. ‘Durmak yok yola devam’, bunu Kılıçdaroğlu da duysun. Kılıçdaroğlu ve onun dostları duymuş mudur? PKK’nın siyasi uzantısı HDP duymuş mudur? İYİ Parti duymuş mudur? Onların karşısında da Cumhur İttifakı dimdik ayakta durmuştur, durmaya da devam edecek” dedi.

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