AK Partili Çalık, “Kılıçdaroğlu’nun gaf karnesi bol sıfırlıdır”

Milletvekili Çalık, Malatya’nın ekonomisini, tarımını, sanayisini değerlendirmek, iş insanların talep, öneri ve sıkıntılarını dinlemek üzere Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Çalık, MÜSİAD’ın Türkiye ve Malatya ekonomisi için önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, “MÜSİAD kapsamında, yönetiminde ve üyeliklerinde bulunan işadamlarımız hem Türkiye için hem de Malatya ekonomisi için çok önemli bir rol üstlenmiş vaziyetteler. Zor zamanlarda yatırımlarına durmadan devam ederek, istihdamdaki yaşanılabilecek sorunları göğüslediler. Özellikle 2020’de pandemi sürecinde ve 2018’den buyana yapılmak istenen ekonomik darbeler sürecinde MÜSİAD’ın duruşundan dolayı bütün ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kayısı için çok önemli bir hamle yaptık”

Malatya ekonomisinin omurgası olan kayısı için çok önemli adımlar attıklarını kaydeden Çalık, “Bu adımların önemini önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarımıza yansımasıyla; işçiden çiftçiye, üreticiden ihracatçıya kadar bütün süreci etkileyecek çok önemli bir hamle yaptık. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kayısıyı almaya başladı. Dört numara kükürtlü kayısı için 21 TL, gün kusuru içinde 23 TL taban fiyat belirledi. Jumbo kayısı fiyatlarımızda 28 TL’ye ulaşmış vaziyette. Toprak Mahsulleri Ofisi 21 TL taban fiyat verince pazarda kayısının ihracatçılar tarafından 22 TL’ye üreticiden aldıklarını duydum. Buda bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Alternatif ürünler üzerine çalışmalar yapıyoruz”

Milletvekili Çalık, tarım ekonomisinin Malatya için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bu noktada alternatif ürünler üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı. Özellikle tarımda önemli olan sulama noktasında önemli yatırımların yapıldığını dile getiren Çalık, “Devlet Su İşleri’nin (DSİ) barajlar, göletler ve yatırımlar kayısımızın ve toprağımızın değerlenmesi adına büyük önem taşıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı almasıyla birlikte yeni kayısı ağaçlarının dikileceğini, taşımızın ve toprağımızın değerleneceğini, toprağını satıp başka yerlere gitmek isteyen çiftçilerimizin bu anlamda Malatya’da kalacaklarını düşünüyorum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’ya yakışan bir terminal binası yapacağız”

Milletvekili Çalık, 2020’nin zorlu bir yıl olmasına ve ekonominin darbe süreciyle karşı karşıya olmasına rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın güçlü destekleri ve ilgili bakanlıkların Malatya’ya yapmış olduğu yatırımların çok kıymetli olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Malatya’ya yapmış olduğu ziyareti anımsatan Çalık, “2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı terminal binası yapacağız. Malatya için kente yakışan ve şehrin en az 30-40 yılını karşılayabilecek bir terminal binası olacak. 53,5 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevreyoluyla ilgili de özel bir çalışma yaptık. Bakanımız ile yapmış olduğumuz toplantıda acil kamulaştırma kararını çıkararak, Kuzey Çevreyolunun hızlı sonlanmasına vesile olacağız” diye konuştu.

“Malatya ekonomisini çok ciddi manada kalkındıracak”

Malatya’ya önemli yatırımların yapıldığını kaydeden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeşiltepe’de eski Askeri Hastane’nin olduğu yere adliye binamızı yapıyoruz. Yer tahsisi yapıldı, proje çalışmaları yapılıyor. Malatya’nın 50 yılını kaldırabilecek bir adliye sarayı yapılmış olacak. Bunun yanında Hekimhan’da OYAK Ermaden’in yapmış olduğu çok önemli bir yatırım var. Bu yatırım hem Hekimhan hem Malatya hem de Türkiye ekonomisini çok ciddi manada kalkındıracak. Maden şehri Malatya’nın ekonomiye yapmış olduğu yansımaları ve katkıları da görmüş olacağız. Pandemi sürecinde de sosyo-ekonomik destekleri tüm Türkiye’ye Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde hissettirdi. Özellikle TÜİK verilerine baktığımızda Nisan ayında dip yapan sanayi-üretim endeksinin hemen çok hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ve tüm dünya üzerinde de en hızlı ekonomisini toplayan üçüncü ülke olarak Türkiye’yi görüyoruz. Malatya’da bu sosyo-ekonomik desteklerden çok ciddi manada istifade etti. Yaklaşık 400 milyar TL’lik sosyo-ekonomik desteklerden Malatya’da üzerine düşeni aldı. Özellikle deprem sürecinde esnafımızın yaşamış oldukları sıkıntılar için, 8 bin 500 esnafımızın Halkbank’tan sıfır faizli 50 bin TL’lik kredilerini almaları, sanayici ve üreticilerimiz ile imalat sektöründeki kardeşlerimiz için çok ciddi bir çalışma yaptık. Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımızın KOSGEB üzerinden 100 bin TL kredi almalarına vesile olduk. Aynı zamanda Kredi Garanti Fonu üzerinden de talebi olan ticaret erbaplarına da bir milyon 200 bin liralık desteği buluşturduk. Ayni ve nakdi yardımlar, sosyal yardımlar, depremden zarar gören vatandaşlarımıza yapılan yardımlarda çok önemliydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda TOKİ aracılığıyla 24 Ocak depreminden sonra yaklaşık 3,5 milyarlık bir yatırımda bulunuyor.”

“Malatya’ya çok önemli yatırımlar aldık”

Milletvekili Çalık, sanayi şehri Malatya için atılan önemli adımların olduğunu ifade ederek, “6.Teşvik Bölgesinin 2021 yılına kadar uzatılması bizim için çok önemliydi. 2016 yılında Cazibe Merkezleri diye bir program çalışması başlatmıştık. Malatya’nın da içerisinde olduğu Cazibe Merkezleri kapsamında 24 il yer aldı. Cazibe Merkezleri aracılığıyla Malatya’ya çok önemli yatırımlar aldık. Bu yatırımlardan sadece bir kaçı şöyle; Kuru Kayısı Lisanslı Deposu, Model Kayısı Fabrikası, Fuar Merkezi, Malatya 1.OSB arıtma tesisi verimlilik ve kapasite iyileştirmesi. Ama en önemlisi 6.Teşvik Bölgesinden sanayici ve yatırımcılarımızın istifade etmesiydi. 6.Teşvik Bölgesinin 2020 yılında son bulacak olması bütün sanayici ve yatırımcılarımızı hareketlendirmiş, Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde en fazla ihracata ve istihdama sahip il olarak Malatya’nın 6.Teşvik Bölgesinden yeniden 4.Teşvik Bölgesine girmesi gelecek olan yatırımcılarımızın önünü kesecekti. Bu vesileyle 8 ilden milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımıza arzımızı yaptık ve 2021 yılı sonuna kadar uzattı. 6.Teşvik Bölgesi ne getiriyor; ücretsiz arazi tahsisini yapıyoruz, içine koyacağınız makinaların KDV’sinin muafiyetini getiriyoruz, yurtdışından getirirseniz gümrük muafiyetini getiriyoruz, kullandığınız elektriğin yüzde 30’unu süspanse ediyoruz, kullandığınız kredinin faizinin yüzde 7’sini süspanse ediyoruz. Enerji desteklerimizle birlikte sosyal güvenlik primlerini, işveren-işçi primlerini yine süspanse ediyoruz. Hem işçi hem de işveren primlerimizin karşılanmasıyla birlikte yaklaşık bin 100 liraya yakın işçilerimizin masraflarını işverenlerimizin üzerinden alıyoruz” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu'nun gaflarını saymakla bitiremeyiz”

Milletvekili Çalık konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kapalı Maraş'tan bihaber olmasına değinerek, “KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılması tüm dünyada ses getirdi fakat Kılıçdaroğlu gündemden o kadar bihaber ki “Hangi Maraş” cevabı veriyor. İşte dünyadan haberi olmayan, 83 milyonluk ülkemizi yönetmeye talip bir ana muhalefet lideri” dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gaf karnesinin çok kabarık ve bol sıfırlı olduğunu ifade eden Öznur Çalık, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun gaflarını saymakla bitiremeyiz. Kağıthane'ye Kağıttepe diyen, Lefter'i orta sahadan alıp kaleye geçiren, İzmir’de belediye başkanına "Başkan Haliç'i temizleyecek ve İzmirliler Haliç'te yüzecek." diyen Kılıçdaroğlu gaf karnesine bir sıfırı da Kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili ‘Hangi Maraş’ cevabıyla eklemiştir. Oysa Kapalı Maraş ile ilgili yakın tarih bilgisi olan herkes KKTC’de bir bölge olduğunu bilir” diye konuştu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, Milletvekili Öznur Çalık’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)