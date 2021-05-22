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22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:22

AK Partili Tüfenkci, dondan zarar gören çiftçilerle bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Darende’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen zirai don nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçileri ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

AK Partili Tüfenkci, dondan zarar gören çiftçilerle bir araya geldi
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AK Parti olarak tarıma ve çiftçiye büyük önem verdiklerini aktaran Tüfenkci, “Bizler AK Parti olarak hizmet siyaseti yapıyoruz. 19 yıla baktığımız zaman Türkiye’yi bir yerlere getirdik. ‘Nereden nereye’ denecek şekilde getirdik. Hem şehirlerarası ulaşımda hem hava yolunda hem de kara yolunda eserlerimiz ortada. Bizler, sizlerin önünü açmak, Türkiye’nin üretimini arttırmak, insanımıza iş ve aş bulma noktasında hem tarımımızı geliştirmek hem de tarıma dayalı sanayimizi geliştirmek noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Biz tarıma önem veriyoruz. Üretime önem veriyoruz ve Türkiye’nin kalkınmasının üretimden geçtiğini de biliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye üzerinden oyunlar oynandığını ifade eden Tüfenkci, “Türkiye’yi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlumların yanında duruşunu, masum çocukların ve kadınların yanında duruşunu hazmedemiyorlar ve sürekli ‘Türkiye aleyhine nasıl oyun kurarız, Türkiye’yi nasıl zor durumda bırakırız’ bunun hesabını yapıyorlar. Baktığımızda yakın coğrafyada oynanan oyunların büyük bir bölümü Türkiye üzerine oynanan oyunlar. Milletimiz bu oyunları görüyor ve bu oyunları bozacak da milletimizdir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Tüfenkci, “Zulmü işleyen İsrail’e ses çıkaramayanlar, Netanyahu’ya ses çıkaramayanlar nasıl dünyada Filistin’i ve mazlum halkı suçluyorlarsa Türkiye’de de bazı muhalefet liderleri Amerika’ya ve Netanyahu’ya ses çıkaramadığı için utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımız ile İsrail Başbakanını bir tutacak kadar şaşırmış ve onların ekmeğine yağ süren bir siyaset izliyorlar” diye konuştu.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise, bölgenin zeminde aşırı su birikintisi yaşandığını kaydederek “Burada taban suyu oluşmaya başladı. DSİ ile görüştük. Ama bu bölge ile ilgilenmediler. Ve bu bölgeler bataklık haline geldi. Su geldi ama problemleri ile geldi. Taban su oluşunca topraklar kireçlenecek buraya DSİ bir önlem almalı sizden de gereken desteği bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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