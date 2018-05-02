Av. Şenel, ''Devletim ve milletim için çalışmaya hazırım''

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayı olan Avukat Veysel Taner Şenel, “Kimseden torpil istemiyorum; layıksam, partim görev verirse, Malatya ve Milletim takdir ederse seve seve vatanım, devletim ve milletim için çalışmaya hazırım diyorum. Şahsım için değil, Malatya için çalışmaya hazırım diyorum.” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayı olan Veysel Taner Şenel, “Siyaset ve milletvekilliği ciddi bir iş olup layık kişilerce yapılmalıdır. Ancak; ne yazık ki siyaset kurumuna layık olmayan bazı kişilerce siyaset; dedikodu, iftira ve çamur atma gibi köhne bir zihniyet haline getirilmeye çalışılıyor. Yani; layık olmayan kişiler layık olmadıkları makamlarda bulunmaktadır veya bu makamlara talip olmaktadır.

Layık kişiler ise dedikodu, iftira ve çamur siyasetinden çekindikleri için ‘Neyime lazım’ diyerek uzak durmaktadırlar. Ben; ‘Neyime lazım’ demiyorum; layık olup olmadığıma partim ve milletim karar versin ve siyaset milletimin bekası için lazım diyorum. Kimseden torpil istemiyorum; layıksam, partim görev verirse, Malatya ve Milletim takdir ederse seve seve vatanım, devletim ve milletim için çalışmaya hazırım diyorum. Şahsım için değil, Malatya için çalışmaya hazırım diyorum.” İfadelerini kaydetti.

Avukat Şenel şunları söyledi; “Layık olmadığı makamlarda oturan bir kısım hain kamu görevlilerinin salt oturdukları makamını korumak veya daha üst makamlara gelebilmek adına hain FETÖ’nün talimatıyla yaptıkları; 15 Temmuz 2016 tarihinde millete terörist saldırı ve devleti işgal girişimine şahit olduk. Bu girişim çok şükür ki; Ankara’da Balgat’ta genel merkezimizde dimdik duran Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ve onun emir ve talimatlarını bütün kurum ve kuruluşlar ile il, ilçe, belde, köy ve mezrada hazır bir vaziyette bekleyen ülkücü camia tarafından engellenmiştir. 15 Temmuz akşamından itibaren devlete koruma kalkanına alan liderimizin bu davranışı ülkemizde ve milletimizde karşılık bulmuş ve her Türk evladını cesaretlendirerek gururlandırmıştır. Bu gün milletimizin de takdir ettiği üzere bu koruma kalkanı devam etmekte ve liderimizin kontrolünde milletimizin beka sorunu çözülmeye çalışılmaktadır. 16 Nisan referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin beka sorununun çözümünde en önemli enstrümandır. Başbuğ Alparslan Türkeş’in Dokuz Işık kitabında da belirttiği ve ülkemiz için en ideal yönetim şekli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi sağlamıştır.”

Avukat Şenel, “Hemen yanı başımızdaki savaş tehdidi, AB ülkelerinin uyguladığı gizli ambargo, dünya devletlerinin düşmanca politika ve planları zaman geçirilmeksizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirmemizi gerektirmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle manevi güç ve kudretimizi yönetim şeklimizle de artıracağız. Bu sistem sayesinde tüm planlar ve politikalar bozulacak ve düşmanca tavır sergileyenler planlarını değiştirmek ve Yüce Türk Milleti’ne boyun eğmek zorunda kalacaklardır. İşte; koltuk için makam için vatan hainliğini dahi göze alan bu liyakatsız ve çürümüş zihniyete karşı devletimizin ve milletimizin hizmetinde, Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin emrinde bu tarihi değişim ve hamlelere tüm varlığımızla destek olmak amacıyla aday olmaya karar verdik. Devletin işleyişinin milletimiz lehine döndüğü ve devletimizin baki olması için milletimizin bekasının sağlanması gerektiği için aday olmaya karar verdik. ‘Neyime lazım’ demedim ve varlığımın son anına kadar önce ülkem ve milletim sonra partim ve davam için çalışmaya karar verdim. Bundan böyle de milletimin beka sorunu oldukça, milletim ne zaman ihtiyaç duyarsa milletimin emrindeyim ve bayrağıma ve ezanıma kim el uzatmaya kalkarsa tüm varlığımızla karşısındayım. Hiçbir çıkar gütmeksizin, bu tarihi sorumluluğu almaya hazırım ve milletim takdir ederse bu tarihi sorumluluğu yerine getireceğim.” İfadelerini kaydetti.

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayı olan Veysel Taner Şenel, 1984 Malatya doğumlu olduğunu, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya’da gerçekleştirdiğini ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun olduktan sonra 2008 yılından beri Malatya’da avukatlık yapmakta olduğunu kaydetti.

MGH - Özel Haber