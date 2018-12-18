Politika-44:
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18 Aralık 2018 Salı 15:24

Avşar, "13 ilçe adayımızı belirledik"

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu kaydederek “MHP Malatya teşkilatları olarak elbette ki bizlerde bütün belediyelere talibiz. Ve bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Avşar, '13 ilçe adayımızı belirledik'
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MHP İl Başkanı Avşar, göreve geldikleri gün itibariyle vatandaşlarla olan buluşmalarını sıklaştırdıklarını belirterek, "Bizler Malatya’nın hak ettiği şekilde yönetilmesi ve hizmet noktasında gereken tüm çalışmaların yapılmasını her zaman her yerde söylüyoruz. Rahmetli Başbuğumuzun da üzerinde önemle durduğu gönülleri fethetme noktasında temaslarımız sürüyor. Malatya geneli her semt ve bucakta vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin Türkiye için öneminin büyük olduğunu söyleyen Avşar "Biz siyasi parti olarak tabi ki Belediye Başkanlıklarına talibiz ve Malatya’da MHP olarak Belediye Başkanları çıkaracağız” şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, "2019 seçimlerinde 13 ilçe aday adayları başvurularını almış bulunuyoruz. Ve akabinde adaylarımız belirlenmiş durumdadır. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu anda ittifak söz konusu değildir. Kesinleşmiş değil yani. "dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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