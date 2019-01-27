Politika-44:
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27 Ocak 2019 Pazar 20:42

Avşar, ’13 İlçemizde aslanlar gibi çalışacağız’

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar , 13 ilçe başkanları ile bir araya gelerek, yerel seçimler öncesi istişarelerde bulundu.

Avşar, '13 İlçemizde aslanlar gibi çalışacağız'
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Yaklaşık 2 saat süren istişare toplantısında, MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 13 ilçede de başarılı sonuç alacaklarını dair MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli bey’e söz verdiğini dile getirerek, “Sayın başkanlarım, Genel seçimlerde gösterdiğimiz performans ve akabinde Türkiye genellemesinde  oy oranı artışında Türkiye’de iller arasında ,MHP Malatya İl teşkilatı birinci sıradaydı.19 yıl sonra Milletvekili çıkartarak teşkilatımız ile birlik ve beraberliğin örneklerini sergiledik. Önümüzde bir beka sorunu var. Ve 31 Mart’a kadar tüm teşkilatımız ile birlikte yine gece gündüz demeden 13 ilçede de başarılı çalışmalara imza atarak, Türkiye’de adımızdan söz ettireceğiz inşallah. Tüm ilçe Başkanlarıma güvenim sonsuzdur. Aramıza nifak tohumları serpmek isteyenler olacaktır. İzin vermeyin. Cumhur İttifakı’na bilge liderimizin emri ile Malatya’da sonuna kadar uyacağız. Uymayanları uyaracağız. “dedi.

Başkan Avşar,İlçe Başkanları istişare toplantısında konuşmasına şçyle devam etti; 

“MHP Genel Başkanımız Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli bey’in dediği gibi, 'GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN'

MHP olarak Cumhur İttifakı gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz. Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın, gevşeklik göstermeyin.

'GÖK GİRSİN, KIZIL ÇIKSIN'

Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın, çalışacağı, ant olsun başaracağız. Teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup edeceğiz. Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye'dir. Hiç kimse davanın önünde üstünde davadan daha önemli değildir. Kibirlenmek, böbürlenmek, insana tepeden bakmak, dava arkadaşının düşmesini  beklemek utanmazlıktır. Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Zillete ise haddini bildireceğiz. Boş tribünlere oynamayacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz.”ifadelerini kullandı.

13 İlçe Başkanı ile uyum içinde çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Avşar, seçim çalışmalarına start verdiklerini belirterek, tüm ilçelerde seçim çalışmalarına katılacağını belirtti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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