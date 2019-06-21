Avşar Bağcılar'da Kaysı Festivaline Katıldı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Bağcılar'da hemşehrilerinin sevgi selinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Avşar , İl Başkanlığımız süresince vatandaşlarımızın dertleri ile dertlendik, sorunlarınız sorunlarımızdır sloganıyla yardımcı olmaya çalıştık.Partimize gelen her vatandaşın sorunları ile elimizden geldiği kadar ilgilendik. Karşılığında Allah razı olsun sözleri bizlere yetti. Güven ve huzur verdiğimiz için vatandaşlarımıza çok mutluyuz.

MHP Malatya İl başkanı R.Bülent Avşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor.Hemşehrilerinin göstermiş olduğu teveccühden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, 23 haziran'da cumhur ittifakı sağlam temeller üzerine oturacaktır ifadelerini kullandı. Bağcılar Belediyesi desteği ile 7 bölge 7 renk kültür sanat festivali kapsamında MASTÖB tarafından düzenlenen Kayısı Festivalinde hemşehrilerine seslenen Avşar; "Öncelikle ortak gayemiz İstanbul'u ehl,ne emanetini sağlamaktır. Mücadelemiz buna yöneliktir.Gayemiz gayretimiz bundandır. İstanbul Ehline Binali beye emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir. Sizler ülkemizin ve İstanbul üzerinden oynanan oyunların farkındasınız.Siz hemşerilerim kurulan bu kirli tezgahı bozacağınızdan hiç şüphem yoktur.MHP tekrar seçim kararı alındığından berli İstanbulu karış karış gezmekte ve ülkemizi ve İstanbul için kurgulanan bu kirli oyunu vatandaşlarımıza anlatmaktır.Tüm kadrolarıyla sahadadır.İstanbulun geleceğini bu hainlere teslim etmeyeceğiz.23 Haziran'da Binali bey İstanbu Büyük Şehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul kazanacak huzur kazanacak ve Milli Bekamız güvence altına alınacaktır." dedi.

Avşar, "Şimdi şöyle bir bakalım bir yandan kocam 1 kg domuz etini 7 dakikada yedi diyerek övünen CHP İst İl Başkanı Cananın partisi kazanacağına Binali bey kazansın. Sabah ezan sesinden tiksiniyorum diyen CHP PM üyesi senanın partisi kazanacağına Binali Yıldırım Kazansın. Yunan basınında konfantinapolisi pontuslu Ekrem kazandı diye manşet atıyorlar, buna sessiz kalan cevap vermeyen Ekrem İmamoğlu kazanacağına Binali Yıldırım kazansın. PKK lı Dicle Delinin cenazesine katılan ama Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün cenazesine katılmayan İmamoğlu kazanacağına Binali bey kazansın.

Bir bakıyoruz ki tüm fetöcüler Ekremci. PKK kandilden destek verecek kadar Ekremci bütün vatan hainleri. Ekremci şimdi birde PKK nın siyasi uzantısı olan meclisteki HDP li bir vekili diyorki CHP' ile bir olacağız. AK Parti ve MHP'li faşistleri sileceğiz. Bire densiz bre gafiller bu cennet vatanımızı bölüp parçalamak isteyenler. Ülkeme hasımlık besleyenler, içeride ve dışarıdaki tüm bölücüler alayınıza sesleniyorum; Bizleri iyi tanırsınız. Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz. Alemde şer bitmez Milliyetçi Harekette Ülkücü nefer bitmez. Biz Alayınıza yeteriz."ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)