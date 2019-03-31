Politika-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Mart 2019 Pazar 14:53

Avşar Oyunu Özalper İlkokulunda Kullandı

MHP(Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, yerel seçimlerde oyunu Özalper ilkokulunda kullandı.

Avşar Oyunu Özalper İlkokulunda Kullandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Başkan Avşar oy kullanımı sonrası yaptığı açıklamada, seçimlerin Malatya’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek,”Aylardır çalışmamızın sonucunda bugün oyumuzu kullanıyoruz. İnanmak  başarının yarısıdır ve bizler inandık Allah’ın izni ile başarıyı elde edeceğiz.24 Haziran’da Cumhur İttifakı  nasıl zafer kazandıysa bugün mahalli idareler seçiminde de  zafer Allah’ın izni ile Cumhur İttifakın olacaktır.Seçimlerin öncelikle İlimize sonra da Türkiyemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’dan niyaz ediyorum.”dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti, Cumhur İttifakı İle Fark Atmaya Devam Etti AK Parti, Cumhur İttifakı İle Fark Atmaya Devam...
Çınar, ''Seçimlerin Birlik Ve Beraberliğimize Vesile Olmasını Niyaz Ediyorum'' Çınar, ''Seçimlerin Birlik Ve Beraberliğimize...
Hekimhan’da Cumhur İttifağı Şöleni Hekimhan’da Cumhur İttifağı Şöleni
Öznur Çalık, ''31 Mart'ta durmak yok yola devam'' Öznur Çalık, ''31 Mart'ta durmak...
'Mezramıza gelen ilk Milletvekilisiniz' 'Mezramıza gelen ilk Milletvekilisiniz'
Mehmet Çınar, ''Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getireceğiz'' Mehmet Çınar, ''Yeşilyurt'u 2023...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

AK Parti, Cumhur İttifakı İle Fark Atmaya...
31 Mart Yerel Yönetimler seçiminde Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediyesi,...

Haberi Oku