Avşar Oyunu Özalper İlkokulunda Kullandı

Başkan Avşar oy kullanımı sonrası yaptığı açıklamada, seçimlerin Malatya’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek,”Aylardır çalışmamızın sonucunda bugün oyumuzu kullanıyoruz. İnanmak başarının yarısıdır ve bizler inandık Allah’ın izni ile başarıyı elde edeceğiz.24 Haziran’da Cumhur İttifakı nasıl zafer kazandıysa bugün mahalli idareler seçiminde de zafer Allah’ın izni ile Cumhur İttifakın olacaktır.Seçimlerin öncelikle İlimize sonra da Türkiyemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’dan niyaz ediyorum.”dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)