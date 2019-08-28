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28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:38

Avşar, 'Yapacağınız Tüm Hayırlı İşlerde Yanınızdayız'

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve il yönetimi, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soyluyu ziyaret ederek bir süre istişare etti.

Avşar, 'Yapacağınız Tüm Hayırlı İşlerde Yanınızdayız'
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Malatya Kızılay Şubesi olarak Malatya'ya üç yatırım planladıklarını dile getiren Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, " MHP Malatya İl Başkanı ve yönetiminin bizleri ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum. Vagon fabrikasının yerini Türk Kızılay olarak aldık ve devir işlemleri Kızılay adına yapılmıştır. Türk Kızılayı olarak buraya konteyner çelik imalat fabrikası ve lojistik merkez yapılacak. Çalışmalar devam etmekte ve en kısa sürede inşaata başlanılacak." ifadelerini kullandı.

Ağır Hasta Bakım Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Soylu, "İnönü Üniversitesi ile ortak yapılması planlanmakta ve ilk çalıştay çeşitli üniversite hocalarının katılımları ile gerçekleşmiş olup çalışmalar devam etmektedir.5000 kişilik aş evi planlaması yapılmış ve bu konu hakkında da çalışmaların titizlikle sürmektedir" dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, "Yıllardan berli Malatya'ya hizmeti kendisine düstur edinen Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve ekibinin yapacağı hayırlı hizmetlerde yanlarında olduklarımızı bilmelerini isterim.Vagon fabrikasının Kızılay'a devri konusunda ve burada istihdam edilecek Malatya'lı vatandaşlara bir nebzecikte olsa işsizlik konusunda çözüm olacağı inancındayız. Bu vesile ile Başkan Soyluya bugün itibariyle hem hayırlı olsun ziyareti, hemde devasa işler için MHP 'nin her zaman yanında olduğunu belirtmek amacıyla burdayız" şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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