Avşar’dan ‘seçime hazırız’ mesajı

MHP İlçe Başkanları ile bir araya gelen MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “13 ilçe başkanımız ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’da seçime hazırız” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP İlçe Başkanları ile seçim toplantısı yaptı. Toplantıya MHP İl Başkan Yardımcılarından Yücel Polat ve Burhan Kılıç da katıldı.

Burada konuşan Başkan Avşar, 13 İlçe başkanı ile birlikte seçime hazır olduklarını dile getirerek, “Türk Milletinin vicdanına ve beklentisine cevap veren MHP gündelik siyasi hesaplar içine çekilmez. Milliyetçi Hareket Partisi Başbuğumuzun çizdiği yolda, liderimizin öncülüğünde azim ve kararlılıkla ilerlemektedir. Şahsi veya parti çıkarlarımızı Milli çıkarlarımızın üstünde tutmadık, asla da tutmayacağız. Bu düstur ile yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu dava dualı bir davadır. Şehitlerimizin ve ailelerinin duası her zaman bizimledir. Dualarla korunan bu hareket hiçbir zaman yanlışa çekilemez. Ülkemiz bir, Ülkümüz bir, Davamız bir Birlik ve beraberlik içinde partimiz birdir. Bir yuvamız ve bir evimiz vardır. O da her daim MHP’dir, MHP olacaktır. Liderimizin emrinde ve yanında olacağız” İfadelerini kullandı.

Avşar tüm teşkilatından fazlasıyla memnun olduğunu dile getirerek, “Bu çalışma temposu bizleri başarıya götürecektir. Davamızın kutsaliyetini biliyoruz. Ve inanıyorum ki bu seçimlerde başarı gelecektir. Bilge Liderimize verdiğimiz sözü tutacağız. Bilinmeli ki en son MYK ve İlçe Başkanları Kızılcahamam toplantısında, birebir görüştüğümüz Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey, Malatya’dan memnun olduğunu ve başarı beklediğini bildirmek isterim” şeklinde konuştu.

“Artık söz ve karar aziz milletimizindir” diyen Avşar, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecektir. Partimiz Milletvekili Genel Seçiminde siyasi hükmü şahsiyetini muhafaza edip kendi aday listelerini Cumhur İttifakı kapsamında milletimizin onay ve takdirine sunarken, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, inanıyorum ki, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın başarıya ulaşması amacıyla imkanları nispetinde çalışacak, Türkiye’nin her seçim çevresinde demokratik tutumunu ve milli duruşunu azimle gösterecektir” diye konuştu.

İHA