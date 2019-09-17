Avşar,’Gayret Bizden Takdir Allah’tan’

Ziyarete MHP Arapgir İlçe Başkanı Cengiz Koca ve yönetimi tarafından ilçe merkezinde karşılanan, MHP Milletvekili Fendoğlu ve İl Başkanı Avşar ilçe binasında bir süre partililer ile sohbet edip, sorunları yerinde dinledi. İlçe teşkilatında bir konuşma yapan Arapgir İlçe Başkanı Cengiz Koca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana İl Başkanımız ve yönetim ile uyum içinde çalışmaktayız. Şahsım ve yönetimim İl Başkanımız ile bu davaya hizmetten dolayı onur ve şeref duyduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, Arapgir ilçesinden beklentilerin fazla olduğunu dile getirerek, “İlçe başkanımız ve yönetimine canı gönülden inanmaktayım. Göreve geldiği günden bu yana Cengiz Başkan ve yönetiminin çalışmalarından memnunuz. Cengiz Başkanımızda belirttiği üzere, Sizlerin çalışmalarınızda üstün gayret göstereceğinize, fedakarca davranacağınıza, teşkilatımızın çalışmalarını daha da artıracağınızı, mahalle mahalle, kapı kapı partimizin politikalarını anlatacağınıza, milletimizin derdi ile dertleneceğinize eminim. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Gayret bizden takdir Allah’tandır” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’da birlik ve beraberlik içerisinde olan teşkilatın başarıyı getireceğine inandığını ifade ederek “İl ve ilçe teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kutlu davaya gönül vermiş olmaları bizleri heyecanlandırmak da ve sevindirmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Fendoğlu ve MHP yönetimi daha sonra, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu da makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştüler. MHP heyeti daha sonra ilçe de esnafları da ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları dinledi. MHP heyeti Arapkir Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar ve muhtarları da ziyaret etti. İlçe mahalleleri sorunları talepleri dinleyerek bilgi alışverişinde bulundular. Başkan Avşar ve Milletvekili Fendoğlu daha sonra ilçe teşkilatından Ahmet Bulut’un rahmetli olan abisinin taziyesine katılarak ailesine başsağlığı diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)