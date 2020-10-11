Başkan Koca, “Cumhurbaşkanımızın elini güçlü tutmamız lazım”

Başkan Koca, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Hekimhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.



AK Parti Hekimhan İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıda konuşan ilçe başkanı Hacı Özhan, teşkilat olarak her zaman sahada olduklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Teşkilat toplantılarımızı yaptık. İlçe gençlik kollarının kongresini gerçekleştirdik. Üye ve mahalle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle başkanlarımızı güncelleyeceğiz. Üye çalışmalarımızı kontrol edeceğiz. Biz sahadayız, hiçbir şekilde sahayı terk etmedik” dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya’nın her ilçesine olduğu gibi Hekimhan ilçesine de birçok hizmet götürdüklerini belirterek, “Biz göreve geldiğimizde ‘2 yıl içerisinde Malatya’nın hiçbir yerleşim yerinde asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz mahalle kalmayacak’ dedik. Şuanda da cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçmişte çalışmalar yapılmış, kalan çalışmaları da biz tamamlayacağız” diye konuştu.



“Neticede hizmet AK Parti’nin işidir”



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da AK Parti iktidarlarının hem Türkiye hem de Malatya’da önemli hizmetler yaptığını kaydederek, şunları söyledi: “AK Parti’nin Malatya’daki başarısı adına teşkilatlarımızla eksiklerimiz varsa yapacağımız saha çalışmalarıyla bu dönemde telafi edeceğiz. Pandemi nedeniyle gelen bir durağanlık var ama pandemiye uygun çalışıyoruz. Teşkilatlarımızın kan tazelemesiyle birlikte sahada çok daha güçlü ve dinamik olacağız. Genel ve yerelde çok ciddi ve önemli hizmetler yapıldı. Neticede hizmet AK Parti’nin işidir.”



“Hekimhan-Kuluncak yolunun 5,7 kilometresini de yapacağız”



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Hekimhan’a ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini, bundan sonrada desteklerinin süreceğini anlattı. Milletvekili Çalık, konuşmasında, “AK Parti’nin hizmet anlayışında oy versin yada vermesin hizmetlerimizi milletimizin emrine sunduk. 2023’e gidiyoruz. 2021’de büyük kongreyi yapacağız. Pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarını gözeterek teşkilatlar olarak çalışmalarımızı yapacağız. Mahalle başkanlıklarımızı, sandık başkanlarımızı tespit edeceğiz. Biz, 2023’te yapılacak olan seçimin çalışmasını bugünden bitirmiş olmamız lazım. Hekimhan’ın sandık çalışmasını birebir takip edeceğiz. Hekimhan’a çok önemli yatırımları getirdik. Hastanemizi getirdik, yollarımızı yaptık, Hekimhan-Kuluncak bağlantı yolumuzu yapıyoruz. Son 5,7 kilometrelik yolumuzla ilgili bakanımız talimatı verdi” ifadelerini kullandı.



Çalık, Hekimhan ilçesinde Türkiye’nin en büyük demir madeni cevherinin milli ekonomiye kazandırılması amacıyla OYAK iştiraki Erdemir Madencilik tarafından peletleme tesisi kurulacağını belirterek, Çevresel Etki Değerlendirme( ÇED) sürecinin devam ettiğini, ilk etapta bin kişinin istihdam edileceğini kaydetti.



“AK Parti sıradan bir parti değildir”



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise şunları kaydetti: “AK Parti, sıradan bir parti değil. AK Parti’nin diğer partilerle kıyas bile yapılmaması lazım. AK Parti, bir dava hareketidir. AK Parti, bir hizmet hareketidir. AK Parti, bir gönül hareketidir. Dolayısıyla biz sadece hizmet yapmıyoruz, insanların gönüllerine ve dualarına da talibiz. Biz bu yolda dünya lideri, bugün Türkiye’yi dünyada söz sahibi yapan, Türkiye’nin haklarını koruma noktasında yedi düvelle mücadele eden, ümmeti de hakkıyla temsil etme noktasında mücadele veren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında, yanında siyaset yapıyoruz. Duruşumuz ve tavrımızın da ona göre olması gerekir. Bu kongreleri çok önemsiyoruz, 25 Ekim’de de il kongresini yapacağız. Gönül hareketini devam ettirerek 2023 ve 2024 seçimlerine hazırlanacağız.”



“Cumhurbaşkanımızın da gücüne güç katalım”



AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise Hekimhan ilçesinin güzel hizmetler aldığını ifade ederek, Ahmet Çakır döneminde başlayan kanalizasyon, altyapı, içme suyu ile üst yapı hizmetlerinin devam ettiğini belirtti. Koca, MASKİ’nin ilçede büyük yatırım yaptığını kaydederek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan döneminde de çok ciddi üst yapı yatırımlarının gerçekleştirildiğini aktardı. Hekimhan’ın belediyecilik hizmetleri anlamında ciddi kazanımlar elde ettiğini dile getiren Koca, bu hizmetlerin devam edeceğini ayrıca, ilçeye kamu yatırımlarının yapıldığını da ifade etti. Başkan Koca, konuşmasında şunları söyledi: “Hizmetlerin devam edebilmesi, bu hizmetlerin arkasının gelmesi için hem ilçe hem il hem de ülke olarak kalkınmamızı sürdürebilmemiz için cumhurbaşkanımızın elini güçlü tutmamız lazım. Elini güçlü tutabilmemiz içinde yerelde teşkilatlar olarak çalışmamız, gayret etmemiz ve birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Beraberce Hekimhan’ımız, ilimiz dolayısıyla partimiz için çalışacağız ki daha güzel günlerde yaşayalım. Allah yardımcımız olsun, gücümüzü artırsın ki dünya lideri Cumhurbaşkanımızın da gücüne güç katalım.”



Başkan Koca beraberindeki milletvekilleri daha sonra Hekimhan ilçe esnafını gezerek sorunlarını dinledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)