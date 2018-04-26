Politika-44:
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26 Nisan 2018 Perşembe 14:02

Çakır’dan veda pozu

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2 dönemdir başkanlığını yürüten Ahmet Çakır, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

Çakır'dan veda pozu
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Malatya Valiliğine istifasını sunduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek mesai arkadaşları ve personelle vedalaşan Çakır, bu esnada duygusal anlar yaşadı.

Çakır’ın yaklaşık 10 yıldır birlikte mesai yaptığı idari ve teknik kadroyla vedalaşması esnasında bazı çalışanlar göz yaşlarını tutamadı.

Vedalaşmanın ardından, Büyükşehir Belediyesi önünde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

Görevinden istifa eden Ahmet Çakır’ın 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçiminde Malatya’dan aday olacağı belirtildi.



İHA
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