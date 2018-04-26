Çakır’dan veda pozu

Çakır’ın yaklaşık 10 yıldır birlikte mesai yaptığı idari ve teknik kadroyla vedalaşması esnasında bazı çalışanlar göz yaşlarını tutamadı.

Malatya Valiliğine istifasını sunduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek mesai arkadaşları ve personelle vedalaşan Çakır, bu esnada duygusal anlar yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2 dönemdir başkanlığını yürüten Ahmet Çakır, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

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