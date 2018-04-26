Çakır’dan veda pozu

Malatya Valiliğine istifasını sunduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek mesai arkadaşları ve personelle vedalaşan Çakır, bu esnada duygusal anlar yaşadı.
Çakır’ın yaklaşık 10 yıldır birlikte mesai yaptığı idari ve teknik kadroyla vedalaşması esnasında bazı çalışanlar göz yaşlarını tutamadı.
Vedalaşmanın ardından, Büyükşehir Belediyesi önünde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi.
Görevinden istifa eden Ahmet Çakır’ın 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçiminde Malatya’dan aday olacağı belirtildi.
İHA