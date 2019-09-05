Çalık, 37 mahalle muhtarını belediye ve kurum yöneticileri ile buluşturdu

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, , mahalle ziyaretlerinde kendisine iletilen sulama suyu, içmesuyu ve kanalizasyon ile ilgili sorunların çözümü için Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve DSİ yöneticilerini düzenlenen toplantılarda 37 mahalle muhtarı ile bir araya getirdi. Toplantılarda mahalle muhtarlarının dile getirdiği sorunlara çözüm önerileri sunuldu.

-Battalgazi’de 27 mahalle muhtarı

Milletvekili Çalık, Battalgazi bölgesindeki sorunların çözümü için beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, DSİ Bölge ve Malatya Şube yöneticileri ile AK Parti ilçe yöneticileriyle birlikte Battalgazi ilçesine bağlı 27 mahalle muhtarı ile 2 ayrı toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya; Beydağı, Çolaklı, Hacıhaliloğlu Çiftliği, Hacı Yusuflar, Karakaş Çiftliği, Karaköy, Üzümlü, Yeniköy, Yenice, Göller, Bağtepe, Fırıncı, Bulgurlu, Bulutlu ve Karatepe Mahallesi muhtarları ile sulama suyu konusunda, yine Battalgazi ilçesine bağlı Serintepe, Kadıçayırı, Bahçelievler, Meydanbaşı, Alacakapı, Kemerköprü, Alişar, Boran, Karahan ve Toygar Mahallesi Muhtarları ile de sulama birliği konusunda sıkıntılar hakkında katıldılar.

Toplantının açılışında konuşan Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e sorunların çözümü için gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek, DSİ’inin de sorun ve sıkıntıların her zaman takipçisi olduğunu ve buna yönelik projeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Milletvekili Çalık, DSİ’nin 17 yılda baraj, gölet, içmesuyu, sulama suyu gibi projelere yaklaşık 2.5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptığını söyledi.

Battalgazi ilçesindeki bazı mahallelerin Kapıkaya Barajı’nın sulama suyu sahasına eklenmek istediklerini belirten Çalık, bölgedeki ikinci talebin Yenice Mahallesi bölgesine yeni bir göletin yapılması, üçüncü talebin ise Yaygın Göleti sulama suyu sahasına yine bazı mahallelerin eklenmesi olduğunu kaydetti.

-Yeşilyurt’ta 10 mahalle muhtarı ile

Milletvekili Çalık, Battalgazi bölgesi muhtarlarından sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey,

Dilek, Ortaköy, Gözene, Çayırköy, Kozluk, Samanköy, Yaka, Topsöğüt ve Sütlüce Mahallesi muhtarları ile birlikte Yeşilyurt Ziraat Odası Yönetiminin katıldığı toplantıda sulama suyu, içme suyu, kanalizasyon ve yol sorunlarının konuşulduğu toplantıyı gerçekleştirdi. Toplantıya Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyesi yöneticileri, DSİ Bölge ve Malatya Şube yöneticileri ile AK Parti ilçe yöneticileri de katıldı.

Çalık, Yeşilyurt ilçesinde sulama ve içme suyu ile kanalizasyon sorunlarının çözümü için büyükşehir, ilçe belediyesi ve DSİ’nin kendi sorumluluk bölgelerinde gereken çözümleri bulacaklarını ifade ederek, konunun her zaman takipçisi olduğunu kaydetti.

Çalık, Malatya’daki sulama suyu konusundaki önemli sorunların Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ilettiklerini ve Bakan Pakdemirli’nin de projeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Milletvekili Çalık, 8 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 16.00’da hükümet meydanında olacağını ve Malatyalıların çok güçlü bir destek vereceğini ifade ederek, “Malatya öyle bir destek verecekki, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar bayram edecek.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)