Politika-44:
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07 Ocak 2021 Perşembe 14:51

Çalık, "Beypınar Göleti 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak Beypınar Göletinin yıllık ekonomiye 3 milyon 675 bin lira katkı sunacağını ve göletin bu yıl ek yatırım programına alınması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalık, 'Beypınar Göleti 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak'
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Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya Battalgazi ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Çalık, Battalgazi ilçesindeki Beypınar Göleti ile ilgili Devlet Su İşleri(DSİ) ekipleri tarafından sahada su ölçüm verilerinin alındığını, bölgedeki muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’yı ziyaretinde de Beypınarı Göleti talebini kendilerine ilettiklerini anımsatarak, “Yaklaşık 15 yıldan beri devam eden bu talep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelişiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli talimatıyla son bulmuş ve şu anda Beypınarı Göleti’nin projesinin ihale aşaması gündemimizde. Beypınarı Göleti bölgede yaklaşık 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak ve yıllık ekonomiye 3 milyon 675 bin lira katkı sunacak. 2021 yılı ek yatırım programına alınması için çalışmalar sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şilan Barajı ile ilgili ölçümler yapılacak

Muhtarların sulamayla ilgili bütün taleplerini aldıklarını ve bununla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getiren Çalık, “Muhtarlarımızın sulamayla ilgili bir talebi daha var. Şilan Barajı’yla ilgili muhtarlarımız talepte bulundu. Bununla ilgili DSİ ile yaptığımız görüşme kapsamında bir ölçüm çalışması başlatılacak. Ne kadar randımanlı ve ne kadar alan sulanabilir buna bakılacak. Onunla ilgili çalışmalarda devam edecek” diye konuştu. Milletvekili Çalık, 24 Ocak depremi sonrasında TOKİ, AFAD, Çevre ve Şehircilik tarafından bölgede devam eden çalışmalarla ilgili de muhtarlara bilgi verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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