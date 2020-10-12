Çalık, “CHP genel başkanı muhalefet yapmak için yalan siyaset üretiyor”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Dış politikada göstermiş olduğumuz strateji ve dik duruş bizim için çok büyük bir onurdur. Devletimiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için bu can bin kere feda olsun. Ama muhalefet yapmak adına yalan siyaset üreten ana muhalefetin genel başkanını da milletimize şikâyet ediyorum” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret ederek, dernek başkanı Mustafa Eren ve muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu dile getiren Çalık, muhtarların mahallelerdeki vatandaşların sesi olduğunu belirtti. Çalık, muhtarların Cumhurbaşkanı’nın mahallelerdeki temsilcileri olduklarını kaydederek, “Yapılacak hangi iş varsa; milletvekilli arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımızla birlikte üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

“TAŞIMIZA TOPRAĞIMIZA DEĞER KATTI”

2020 yılının çok zorlu geçtiğini dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi sürecinde muhtarlarımızın vatandaşlarımızı bilgilendirmeleri çok önemliydi. Maske, mesafe ve temizlik konusundaki hassasiyetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir dönem olmasına rağmen biz, Malatya’mız için çok önemli hizmetleri aldık, almaya da devam ediyoruz. En önemlisi kayısının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınması ağacımıza, taşımıza, toprağımıza değer kattı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye canı gönülden teşekkür ediyorum.”

“MALATYA’YA ÜST ÜSTE YATIRIM MÜJDELERİ VERDİK”

Milletvekili Çalık, Malatya’yı üst üste yatırımlarla buluşturduklarını kaydederek, “Havalimanı terminal binası yaklaşık 300 milyonluk bir yatırım ihalesi 2 Kasım’da yapılacak. Organize Sanayi Bölgesi’nde 252 milyon TL’ye mal olacak arıtma tesisinin ihalesi gerçekleştirildi. Yeşiltepe’de yeni bir alt merkez oluşturuyoruz, bu kapsamda adliye binamızı eski Askeri Hastane’nin yerine yapıyoruz. Proje çalışması başladı. Vagon Onarım Fabrikası’ndaki Kızılay’ın lojistik çalışmaları devam ediyor. Oraya Kızılay’ın lojistik deposunu açıyoruz. Ama çok önemli bir beklentimiz var, bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na da ilettik. Devlet demiryollarının Kızılay’ın lojistik deposunun olduğu Vagon Onarım Fabrikası’nın yanında ‘bir lojistik depo kuralım’ istiyoruz. Buda bizim için, şehrin çok önemli arterlerinden biri. Allah nasip ederse Battalgazi Devlet Hastanemiz 2021 yılı Haziran ayında bitmiş olacak. Cumhurbaşkanımız, Malatya’daki sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın elini güçlendirecek teşvikte altıncı bölge olmasındaki kararını 2021 yılı sonuna kadar uzattı. Buda Malatya ekonomisi ve sanayisi için çok önemli bir hamleydi” diye konuştu.

“YALAN SİYASET ÜRETEN ANA MUHALEFET LİDERİNİ, MİLLETİMİZE ŞİKÂYET EDİYORUM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapmak adına yalan siyaset ürettiğini ifade eden Çalık, “Her gün bir yalan söyleyen CHP’nin liderine inat dimdik duran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Dış politikada göstermiş olduğumuz strateji ve dik duruş bizim için çok büyük bir onurdur. Devletimiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için bu can bin kere feda olsun. Ama muhalefet yapmak adına yalan siyaset üreten ana muhalefetin genel başkanını da milletimize şikâyet ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, tüm milletin temsilcisidir, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin başkanıdır. O başkan Amerika’ya, İsrail’e, Almanya’ya, Fransa’ya, İngiltere’ye, tüm dünyaya kafa tutmuşken, sadece Allah’ın karşısında eğilirken, başka hiç kimsenin karşısında eğilmedi. Dolayısıyla ana muhalefet liderinin yalanları ve iftiraları milletimiz karşısında asla cevap bulmamıştır” dedi.

“ÖZNUR ÇALIK MALATYA İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Malatya’nın sağlığından sanayisine, eğitiminden ekonominin can damarı kayısısına kadar önemli ve büyük çalışmalar yaptığını ifade etti. Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya büyük yatırımlar yaptığını kaydederek, “Reis-i Cumhurumuza her zaman saygılarımı sunuyorum. Malatya’ya sağlıktan yollara, tünellerden barajlara kadar Malatya’ya büyük yatırımlar kazandırdı. Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’a muhtarlar olarak şükranlarımı sunuyorum. Türkiye aynı zamanda Avrupa’nın baskısına rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu millet olduğu sürece Türkiye’yi hiçbir zaman, hiç kimse yıkamaz. Millet devletine, bayrağına, toprağına sadıktır. Türkiye’yi 2023’e kavuşturmak istemiyorlar. Türkiye’yi büyük bir baskı altında bırakmak istiyorlar ama inşallah biz haklarımızı alacağız, 2023’e kadarda doğalgaz ve petrole kavuşacağız. Türkiye büyük bir refaha kavuşacaktır. Devletimizi, milletimizi, bayrağımızı ve toprağımızı kimseye yedirmeyiz. Yıllardır bunun peşindeler ama muvaffak olamayacaklar” diye konuştu.

“DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU BAŞKAN MUSTAFA EREN İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla aradı. Milletvekili Çalık, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren’in ‘Böyle bir Dışişleri Bakanı’nı Türkiye Cumhuriyeti görmedi’ ifadesini Bakan Çavuşoğlu’na iletti. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Dışişleri Bakanımız olarak size çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışında vermiş olduğunuz mücadele, temsiliniz, her anlamda cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymuş olduğunuz azim ve kararlılık için biz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sizin gibi yol arkadaşlarımızın da yolunu Rabbim açık eylesin. Azerbaycan’a vermiş olduğunuz destek, Cumhurbaşkanımız ve sizin dik duruşunuz ve temaslarınız, her alanda uygulamış olduğunuz stratejik politikalar için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“GEREKTİĞİ ZAMAN HADDİNİ BİLDİRİYORUZ”

Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren ise “Sayın bakanım, muhtarlar camiası olarak size minnettarız. Yurt dışı ve yurt içinde yaptığınız görevlerde Allah yar ve yardımcınız olsun. Doğru duvar hiçbir zaman yıkılmaz. Bu millet olduğu sürece kimse Türkiye’yi yıkamaz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a teşekkür ederek, “Çok kıymetli Malatya Muhtarlar Derneği Başkanımızı ve bütün muhtarlar arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel sözlerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Biz bu gücü tabii ki önce Rabbimizden sonra milletimizden alıyoruz. Yani sizlerden alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda milletimizin hissiyatını yansıtmaya çalışıyoruz. Yani milletimiz neler hissediyorsa, düşünüyorsa onu söylemeye çalışıyoruz. Arkamızda da sizlerin gücünü hissedince özgüvenimiz daha da artıyor. Kimseye tepeden bakmıyoruz ama hiç kimseye de Türkiye’ye yönelik tepeden bakmasına izin vermiyoruz. Gerektiği zaman haddini bildiriyoruz, gerektiği zaman diplomasinin inceliklerini işletiyoruz. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşuyoruz. Allah mahcup etmesin. Biz bir ve beraber olduktan sonra hiç kimse bu devleti de, bu milleti de yıkamaz, kimse bize boyun eğdiremez” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)