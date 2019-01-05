Politika-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:53

Çalık, ''Cumhur İttifakının karşısında yıkım ekibi var''

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Nifak İttifakının amacı Erdoğansız bir Türkiye, AK Partisiz bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Biz 31 Mart yerel seçimlerinde onların niyetlerini kursaklarında bırakacağız. Hepimizin en büyük gurur kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olmamızdır.” dedi.

Çalık, ''Cumhur İttifakının karşısında yıkım ekibi var''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Milletvekili Öznur Çalık, “24 Haziran genel seçimleri sonrasında AK Parti olarak ikinci Danışma Kurulu toplantımızı yapıyoruz.  AK Parti’nin artık kurumsal kimliğini tamamladığı, emin adımlarla ilerlediğini, sadece Türkiye’de değil, dünyaya nasıl bir siyasi parti olunmasını gösteriyor” dedi.

Çalık, “31 Mart yerel seçimlerine giderken, hepinizin dava bilincini, parti sevdasını, liderimize olan aşkınızı biliyoruz. 31 Mart tarihinde 2023 yılına kadar görev yapacak belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Yerel seçimlerin bir anlamı da şu, olağanüstü bir durum olmadığı durumda tam genelde 4.5 yıl kesintisiz hizmet yapacağız. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarının devamı için AK Partililer olarak bu yerel seçimde daha çok çalışmalıyız. Karşımızda, Cumhur İttifakının karşısında yer alan bir yıkım ekibi var, CHP’si ile ipsizi ile, sapsızı ile bir arada olan, terör örgütlerinin uzantısı ile birlikte olan bir Nifak İttifakı var.  Nifak İttifakının amacı Erdoğansız bir Türkiye, AK Partisiz bir Türkiye tasavvur ediyorlar.  Biz 31 Mart yerel seçimlerinde onların niyetlerini kursaklarında bırakacağız.” diye konuştu.

Milletvekili çalık şunları söyledi; “Bugüne kadar 13 seçim yaptık ve her seçimde de hem Malatya’da ve Türkiye’de başarılar sağladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Şimdiye kadar görev yapan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı ile birlikte AK teşkilatlarımız Malatya’da tarih yazacak. Aday adayı olan tüm arkadaşlarımız da dava adamı kimliği ile 31 Mart gününe kadar adayımız gibi çalışmalı. Hepimizin en büyük gurur kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olmamızdır.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL