Çalık, ''Cumhur İttifakının karşısında yıkım ekibi var''

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Nifak İttifakının amacı Erdoğansız bir Türkiye, AK Partisiz bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Biz 31 Mart yerel seçimlerinde onların niyetlerini kursaklarında bırakacağız. Hepimizin en büyük gurur kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olmamızdır.” dedi.

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Milletvekili Öznur Çalık, “24 Haziran genel seçimleri sonrasında AK Parti olarak ikinci Danışma Kurulu toplantımızı yapıyoruz. AK Parti’nin artık kurumsal kimliğini tamamladığı, emin adımlarla ilerlediğini, sadece Türkiye’de değil, dünyaya nasıl bir siyasi parti olunmasını gösteriyor” dedi.

Çalık, “31 Mart yerel seçimlerine giderken, hepinizin dava bilincini, parti sevdasını, liderimize olan aşkınızı biliyoruz. 31 Mart tarihinde 2023 yılına kadar görev yapacak belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Yerel seçimlerin bir anlamı da şu, olağanüstü bir durum olmadığı durumda tam genelde 4.5 yıl kesintisiz hizmet yapacağız. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarının devamı için AK Partililer olarak bu yerel seçimde daha çok çalışmalıyız. Karşımızda, Cumhur İttifakının karşısında yer alan bir yıkım ekibi var, CHP’si ile ipsizi ile, sapsızı ile bir arada olan, terör örgütlerinin uzantısı ile birlikte olan bir Nifak İttifakı var. Nifak İttifakının amacı Erdoğansız bir Türkiye, AK Partisiz bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Biz 31 Mart yerel seçimlerinde onların niyetlerini kursaklarında bırakacağız.” diye konuştu.

Milletvekili çalık şunları söyledi; “Bugüne kadar 13 seçim yaptık ve her seçimde de hem Malatya’da ve Türkiye’de başarılar sağladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Şimdiye kadar görev yapan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı ile birlikte AK teşkilatlarımız Malatya’da tarih yazacak. Aday adayı olan tüm arkadaşlarımız da dava adamı kimliği ile 31 Mart gününe kadar adayımız gibi çalışmalı. Hepimizin en büyük gurur kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olmamızdır.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)