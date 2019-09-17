Çalık, “Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Türkiye’ye yönelik saldırıların ve hain planların daha da yoğunluk kazandığı şu dönemde biz Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız. Terörle mücadelede çok önemli başarıların elde edildiği şu süreçte biz Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız, ülkemizin kazanımlarının yanında yer alacağız.” dedi.

-2 ilçe ve 2 mahallede ziyaretler ve toplantılar…

Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde partili yöneticilerle birlikte Doğanyol ilçesi, bu ilçeye bağlı Koldere ve Gökçe mahallerini ziyaret edip vatandaşlar ve mahalle muhtarları ile bir araya gelirken, ardından Pütürge’yi ziyaret ederek, ilçe merkezinde vatandaşlar ve muhtarlarla toplantı yaptı.

Çalık, Doğanyol’a girişinde bölgede bulunan jandarma görevlerinin yanına giderek tek tek tokalaşıp selamlaşarak hal ve hatırlarını sorarak, “Rabim tüm güvenlik görevlilerimizi esirgesin, Allah’a emanet olun” dedi.

-“Sorunların altını çiziyoruz, çözdükten sonra üzerini çiziyoruz”

Çalık, beraberinde Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ile birlikte Doğanyol ziyaretine Koldere Mahallesini ziyaret edip vatandaşlarla toplantı yaparak başladı. Çalık, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi, yürütülen projelerin takipçisi olduğunu ifade etti.

Çalık, “Bütün Malatya, bütün Türkiye bizim toprağımız, ama özeline indiğimizde Doğanyol benim ata, dede toprağım. Siyasi hayatımda yol yürürken Doğanyol’un bana verdiği desteği ve duayı hep biliyorum. Allah sizden razı olsun. Benim yüzümü hiç kara çıkartmadınız. Bizim yüzümüzü, AK Parti’nin yüzünü hiç kara çıkartmadınız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzünü hiç kara çıkartmadınız. Vatanını, bayrağını, devletini seven insanlar oldunuz. Hep devletimizin, milletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durdunuz. Bayrağı için, ezanı için, vatanı için dimdik duran hemşehrilerim ile her zaman gurur duydum, bu gururu ömrüm boyu da yaşayacağım. Doğanyollu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Çalık, Koldere Mahallesi ile birlikte 3-4 mahallenin sulama suyu sorununu ortadan kaldıracak olan güneş enerjisi projesinin yaklaşık 3 milyon TL tutarında olduğunu ve bölgedeki sulama suyundan kaynaklı enerji giderinin tamamen sıfıra ineceğini kaydetti. Çalık, “AK Parti önce sorunların altını, sonra çözerek üstünü çiziyor” dedi.

-Gökçe’yi sulama göleti ve kültür merkezi

Milletvekili Çalık, Gökçe Mahallesini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla toplantı yaptı. Gökçe’de bir göletin yapılması projesi hakkında bilgi paylaşımı yapan Çalık, Kotan Göletinin proje çalışmalarını tamamlandığını belirterek, “Kotan Göletinin yapılması ile birlikte Gökçe’nin sulamasuyu sorunu kalmamış olacak” dedi.

Çalık, Pütürge-Doğanyol arasındaki yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki 27 kilometrelik karayolu projesinin yapımına başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Süreç çok sağlıklı bir şekilde gidiyor, takibimizi yapıyoruz. Gökçe’ye hem Doğanyol belediyemizin ek hizmet binası, hem de kültür merkezini yapmak istiyoruz. Hakan başkanımızın adayken projeleri arasındaydı, Gökçe’yi bir kültür merkezi kazandırmak istiyor. Bunun için ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Merhum Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ile konuştum, Ali Sunal’da buraya gelecek, açılışını beraber yapacağız” ifadelerini kaydetti.

Çalık, ilköğretim Haftası dolayısıyla Doğanyol Gökçe İlköğretim Okulu ile Gökçe İmam Hatip Orta Okulu’nu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

-“Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız”

Doğanyol ilçe merkezindeki meydan düzenlenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Çalık, ilçe merkezindeki esnafları tek tek işyerlerine girerek ziyaret edip, hal ve hatırlarını sorarak sohbet etti.

İlçe merkezinde vatandaşlar ve muhtarlarla yaptığı toplantıda konuşan Çalık, Doğanyollu olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, ilçedeki meydan düzenlemesinin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Doğanyol Belediyesi’nin yeni hizmet binası yapmak yerine Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezine yapılan Kültür Merkezi’nin ikinci katının hizmet binası olarak kullanılacağını ve bütçenin başka hizmetlerde kullanılacağını ifade etti.

Çalık, “Parti’den kopanlar olabilir, demokrasinin gereği başka yerlere gidebilir. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak yolumuzu milletimizle çizdik, sonuna kadarda milletimizle yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’ye yönelik saldırıların ve hain planların daha da yoğunluk kazandığı şu dönemde biz Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız. Terörle mücadelede çok önemli başarıların elde edildiği şu süreçte biz Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız, ülkemizin kazanımlarının yanında yer alacağız.” diye konuştu.

-Pütürge ilçesine ziyaret

Milletvekili Çalık, Pütürge ilçesini de ziyaret ederek, beraberinde Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile birlikte vatandalar ve esnaflar ile görüştü. İlçe merkezinde muhtarlar ile sohbet eden Çalık, ilçeye Devlet Hastanesi başta olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım, konut alanında çok önemli yatırımların ve hizmetlerin getirildiğini belirtti.

Kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Çalık muhtarlar ve vatandaşlar ile ilçe merkezinde yaptığı toplantıda; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde her zaman ve her dönem AK Parti’ye destek veren, gönül veren Pütürgeli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. 17 yılda çok önemli hizmetleri Pütürgemiz ile buluşturduk, bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)