Çalık, “Devlet Su İşleri’nden Malatya’mıza yaklaşık 2,5 milyar destek aldık”

Şuanda Malatya’mızda 8 barajımız, bir göletimiz tamamlandı ve sulama yapabilir haldeler. 11 barajımızın inşaatı tamamlanmış, sulama kanalları çalışması devam ediyor. 363 bin 731 dekar araziyi Malatya’mızda sulamaya açmış vaziyetteyiz. Açtığımız bu sulanabilir arazilerde çiftçimize 210 milyon gibi zirai bir kazanç sağlanmasına vesile olduk. Bunlar 18 yıllık AK Parti iktidarlarında Malatya’mıza sulamayla ilgili getirdiğimiz yatırımların sadece küçücük bir ayağıdır” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Selim Pilten, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Şükrü Baysal, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve Battalgazi ilçesi muhtarlarının katılımıyla sulama konusunda detaylı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan da yer aldı.

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Malatya’nın sorunlarıyla ilgili Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmelerde kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Güder, AK Parti iktidarları döneminde ciddi yatırımların yapıldığını kaydederek, “Bizim taleplerimizin yapılabilmesi için yasa teklifi gerekiyor. Bu noktada da cumhurbaşkanımıza köy tipi projelerle ilgili sizlerin taleplerini iletecekler” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ise Cumhur İttifak’nın bir parçası olarak toplantıda bulunduklarını ifade ederek, yapılan proje ve çalışmalar için teşekkür etti.

İlhan, toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmaları bizler de destekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de “Hep birlikte Battalgazi için bir araya geleceğiz. Muhtarlarımıza toplantıya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak depremin olduğu ilk günden bu yana sahadayız. Hasar tespit çalışmalarımızı Battalgazi özelinde tamamladık. İtirazlarımızı da tamamladık. Gerek AFAD gerekse de TOKİ ile irtibatlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Battalgazi merkez mahallelerimiz için Gelincik Tepe’de ve yine Eski Malatya’da YİBO diye tabir edilen bölgede konutların yapımına TOKİ tarafından başlanıldı. Kırsal konutlarla ilgili de talepleri biz topluyoruz.”

DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal ise toplantıda dile getirilen talepleri not aldıklarını ifade ederek, “Burada Beypınar Barajı öne çıktı. Beypınar Barajı’nın planlama çalışmalarını 2021 yılı yatırım programına alarak süreci başlatıyoruz. Bu çok önemli bir aşamadır. Bu süreci başlatıyoruz, önemli bir kazanım oldu. İspendere göletini hızlandıracağız. Notlarımıza aldığımız diğer çalışmaları da değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Selim Pilten de toplantıda muhtarların isteklerinin tamamının üretime yönelik olduğunu kaydederek, “Üretim yapmak için olmazsa olmazımız su. En büyük talep de su üzerine. Akabinde de büyükşehir belediyesi olarak merkez başta olmak üzere merkez-kırsal ayırt etmeksizin yol, alt ve üst yapı çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde devam ettirmekteyiz” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, gerçekleştirilen toplantıda sadece Devlet Su İşleri ile ilgili konuları ele aldıklarını ifade ederek, toplantıda ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol, asfalt ve içme suyu projelerinin de görüşüldüğünü aktardı.

Milletvekili Çalık, toplantıda 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde meydana gelen ve Malatya’nın da önemli ölçüde etkilendiği 6,8 şiddetindeki deprem sonrası yaşanan gelişmeler, yapılan çalışmalar ve projelerinin de görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıda muhtarların bütün sorunları dile getirdiklerini ve çözüm önerilerinin görüşüldüğünü kaydeden Çalık, muhtarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Çalık, toplantıda Devlet Su İşleri (DSİ) ile ilgili yatırımların ele alındığını ifade ederek, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye Malatya’ya gösterdiği özen ve ihtimam için teşekkür ediyorum. Şuana kadar Devlet Su İşleri’nde Malatya’mıza yaklaşık 2,5 milyara yakın destek aldık. Şuanda Malatya’da 8 barajımız, bir göletimiz tamamlandı ve sulama yapabilir haldeler. 11 barajımızın inşaatı tamamlanmış, sulama kanalları devam ediyor. 363 bin 731 dekar araziyi Malatya’mızda sulamaya açmış vaziyetteyiz. Açtığımız bu sulanabilir arazilerde çiftçimize 210 milyon gibi zirai bir getirinin kazandırılmasına vesile olduk. 18 yıllık AK Parti iktidarlarında Malatya’mıza sulamayla ilgili getirdiğimiz yatırımların bunlar sadece küçücük bir ayağıdır” diye konuştu.

Beypınar barajıyla ilgili muhtarların taleplerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Çalık, “Biz, o bölgede özellikle Yaygın göletini çok önemsiyorduk. Yaklaşık 50 metre yükseklikte Yaygın’a bir baraj inşa ettik. O bölgede çok ciddi manada istifade ediliyor. Yine o bölgede sulanabilecek arazilerimizin varlığı yeni bir baraj ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu vesileyle de Beypınar barajının planlama aşaması devam ediyor. Önümüzdeki sene yatırım programına alarak, sizlerin ihtiyacını karşılayalım istiyoruz. Yenice barajımız devam ediyor. Planlanması, projelenmesi ve programa alınması konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İspendere göletiyle ilgili bakanımızla da görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İnşallah İspendere göleti de Malatya’mıza kazandırılmış olacak. Şuan Turgut Özal ve Recai Kutan barajlarımız Malatya’da çok önemli alanları suluyor. Sulamayla ilgili yaşanılan sorunları hızlı bir şekilde çözelim istiyoruz” dedi.

Milletvekili Çalık, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde meydana gelen ve Malatya’nın da önemli ölçüde etkilendiği 6,8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için en hızlı şekilde çalıştıklarını ve çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Çok önemli bir süreçten geçtik. Depremin yaralarını saralım, en hızlı şekilde çözüm üretelim derken; tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı ama Türkiye’nin çok güçlü bir şekilde tüm dünyaya örnek olduğu bir salgın sürecini yaşadık. Türkiye’de inşa ettiğimiz sağlık sistemi, dünyanın ülkemize göz çevirmesine vesile oldu. Bütün gözler Türkiye’ye döndü ve ‘Bu işi nasıl başardılar?’ dediler. Biz hastanelerimizi yaptık, altyapıyı sağlamlaştırdık. Hastanelerimizin fiziki şartlarıyla birlikte sağlık görevlilerimizin sayısını artırdık, sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirdik. Türkiye’de 83 milyon vatandaşımızın tamamını sosyal güvenlik kapsamına aldık. Bütün vatandaşlarımızı salgın sürecinde hastalandıklarında tedavi ettik. Salgın hala geçmedi devam ediyor. Bizim özellikle tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, sosyal maske ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)