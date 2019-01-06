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06 Ocak 2019 Pazar 16:47

Çalık, ''Din eğitiminde terör örgütlerinin yeşermesine fırsat verilmemeli''

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, dini eğitimde kesinlikle terör örgütlerinin yeşermesine fırsat verecek boşluk bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Sorumluluğumuz çok büyük, en büyük sorumlulukta Diyanetimizin ve Müftülüğümüzün.” dedi.

Çalık, ''Din eğitiminde terör örgütlerinin yeşermesine fırsat verilmemeli''
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Milletvekili çalık, Malatya İl Müftülüğü tarafından Battalgazi, Yeşilyurt ve Darende İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an kurslarında hafzılık eğitimlerini tamamlayan 105 hafız için Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törene katıldı.

Milletvekili Çalık, “Hafızlık merasiminin hem ülkemiz için, hem Malatya’mız için hemde bütün ümmetimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Buradaki hafızlık merasimi atmosferini sadece 15 sene evvel tasavvur edin. 15 sene önce kapalı spor salonunda devletin mülki amiri başta olmak üzere bütün kurumlarının temsilcilerinin olduğu ve hafızların yetiştirildiği bir mekanda böyle bir toplantıya yapmak mümkünmüydü? Bizlere bugünleri gösteren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Çok zorlu yollardan geçildi ve bugünlere erişildi. Kur’an-ı kerimi hem anlamak, hem de anlatmak için mücadele edenlerin, İslam dinini yayma ve yaygınlaştırmak için mücadele edenlerin nasıl zulümlerle karşı karşıya kaldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi binlerce kez şükürler olsun, Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarımızın hepsinde Kur’an-ı Kerim öğretiliyor. İmam Hatip Lisesi mezunlarımızın yaşadığı sıkıntılar ortadan kaldırılıyor. Başörtülü kızlarımızın yaşamış olduğu sıkıntılar tek tek ortadan kaldırılıyor.” dedi.

Çalık, “Diyanet İşlerimiz, Müftülüğümüz eğer bu çalışmaları İslam Dinini ve Kur’an-ı Kerimi, Peygamber Efendimizi anlamayı, toplumumuza yerli yerince öğretir ve öğrenmelerine vesile olursa başka bir boşluk kalmadan, insanların geçmiş dönemde hepimizin acı yaşadığı, terör örgütlerinin yeşermesine fırsat vermeyiz. Sorumluluğumuz çok büyük, en büyük sorumlulukta Diyanetimizin ve Müftülüğümüzün.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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