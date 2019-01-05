Çalık, ''Erdemir yatırımını Malatya’da yapacak''

Milletvekili Çalık, İnönü Üniversitesi, TSO ve Maden Mühendisleri Odası tarafından TSO’da düzenlenen “Malatya Maden Potansiyelinin Değerlendirilmesi” konulu panelin açılışına katıldı.

Çalık yaptığı konuşmada, “Şüphesiz tekstil sektörü Malatya için sanayi alanında en önde gelen sektörlerden bir tanesi. Elbette tekstile verdiğimiz önemi devam ettireceğiz. Ancak bununla beraber Endüstri 4.0’ı da yakalamamız gerekiyor. Dünya; sanayi alanında 4.0 yakalamak için çalışırken bizim de özellikle bu alanda ülkemize yol gösteren Bilim ve Sanayi Bakanımızın kılavuzluğuyla bu doğrultuda çalışma yapmamız gerekiyor. Bunun için Malatyalı iş adamlarımızın, sanayicilerimizin teknoloji altyapılarını tamamlayarak endüstri 4.0 yakalamak üzere mücadele etmesi lazım.” Dedi.

Milletvekili Çalık şunları söyledi, “Hekimhan ve Kuluncak sahası Demir yataklarının bulunduğu Türkiye'nin önde gelen alanlarından. Hekimhan'da, Kuluncak’ta çıkarılan demirin Malatya dışında işlenerek pazarlanması gündeme gelmişti. Bizler bu konuya müdahil olarak bunu engelledik. Erdemir Genel Müdürü ile görüşmeleri yaptık. Artık Hekimhan'da çıkan demir Hekimhan’da Malatya sınırlarında işlenecek. Bu sayede yüzlerce, binlerce istihdam sağlanmasına vesile olacak. Hekimhan Deveci’de Kolin şirketler Grubuna ait Hekimhan Madencilik Anonim Şirketi Entegre Demir Üretim Tesisi devreye alınmış durumda. Hasançelebi’de Erdemir şirketler Grubuna ait Ermaden Demir Cevheri Zenginleştirme ve Paketleme Tesisi kurulum aşamasında devam ediyor. Sadece bu iki firmanın verdiği yatırım taahhüdü 2 milyar TL’dir. Bu Malatya ve Türkiye için çok önemli bir yatırımdır. Türkiye'nin 30 milyon ton olan demir ihtiyacının 25 milyonu yurt dışından ithalat ile karşılanıyor. Bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla Malatya'ya Hekimhan’a yapılacak bu yatırımlar Malatya'ya faydasının ötesinde ülke ekonomimizi çok büyük bir getiri sağlayacak. Bu iş yerli ve milli bir iştir. Yüzde 100 yerli ve milli bir yatırımdır. Malatya'daki Demir madeninin çıkarılması, işlenmesi ve diğer aşamalarını daha endüstriyel bir hale getirebilirsek bölgemiz ve Türkiye'miz için büyük bir kazanım olacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda Biz Elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)