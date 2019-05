Çalık, ''Esnaf ve sanatkar her zaman milli ve yerli duruş sergiledi''

Meyve ve sebze satışı yapan esnaflarla bir araya gelen Çalık, burada esnaflarla sohbet etti. Esnafa ‘Hayırlı Ramazanlar, bereketli kazançlar” dileklerinde bulunan Çalık, fiyatlarda yaşanan düşüşler konusunda esnaflardan gelen memnuniyet ifadeleri ile karşılaştı.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir seçimi için “Daha güzel olacak” kampanyasına tezgahında destek vermesi nedeniyle ilgi gören esnaf İrfan Yılmaz’ı da ziyaret eden Çalık, tezgahtaki meyve ve sebze fiyatlarına tek tek inceledi. Çalık, “Patates soğan dediler, başımızın etini yediler” deyince, esnaf Yılmaz ise “Az daha memleketi götürüyorlardı” şeklinde cevap verdi.

Ziyarette Çalık, esnafların düşüncelerini dinledi.

Esnaf Yılmaz, “Hatay’a bomba düşer, ‘Tayyip nerdesin’, Erdoğan gider bombayı temizler, ‘Bizim Suriye’de ne işimiz var’ derler. Böyle bir muhalefet olur mu? İyi şeylere muhalefet olmaz, kötü şeylere muhalefet olur” şeklinde ifadelerini dile getirdi.

Araya giren Çalık, “Elbette siyasi partiler muhalefet yapmak istiyorsa yapacak, ama alternatif üretsin istiyoruz. Ama her şeye de muhalefet olmaz.” dedi.

Esnaflar ayrıca; “Her tarafımız düşman, diyorlar ki S-400 füzeleri alınmasın. Niye alınmasın, bizim savunma sistemimiz olmasın mı?” şeklendi de görüşlerini dile getirdiler.

Çalık, “Hak yerini bulacak” diyerek, esnaflara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çalık, “Ülkemiz zorlu süreçleri tek tek atlatıyor. Bugün zorlu görünen süreçleri de atlatacağız. Esnaflarımızın bu süreçte çok büyük katkı ve destekleri oldu. Esnaf ve sanatkar her zaman milli ve yerli duruş sergiledi. Çarşı-pazarı gezerken esnaflarımızın ülkemizle ilgili her şeyin farkında olduğunu görmekten çok mutlu oldum. Esnaf ve sanatkar toplumun her zaman temel direğidir. Esnafımıza yönelik destek ve katkılarımız bundan sonrada devam edecek.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)