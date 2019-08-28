Çalık, ”Her zaman emrinizdeyiz”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Yeşilyurt’a bağlı kırsaldaki 6 mahalleyi aynı gün peş peşe ziyaret ederek, vatandaşlarla toplantılar yapıp sorun ve taleplerini dinledi, mahalle sakinlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Eylül’deki Malatya programına davet etti.

Milletvekili Çalık, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya ve partili yöneticilerle birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Üçgöze, Aşağıköy, Salkonak, Öncü, Ortaköy ve Kozluk Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi. Çalık bölgedeki sulama suyu, içme suyu ve yolların asfaltlanması konusunda ki taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini kaydederek, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Üçgöze Mahallesi

Üçgöze Mahallesi sakinleri ile ev toplantısı yapan Milletvekili Çalık, “Bölgemizdeki vatandaşlarımız diyorlar ki, ‘Bu vatanı seviyoruz, bu ülkeyi seviyoruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyoruz.’ Bunun içinde AK Parti’ye sonuna kadar destek veriyorlar. Vatana, ezana, bayrağa ve devlet başkanımız Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan bütün hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Hükümet Meydanında açılış törenine katılacağını belirten Çalık, “Bütün Malatyalıları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya ve ev sahipliği yapmaya davet ediyoruz. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız, ağırlayacağız ve yine aynı coşkuyla uğurlayacağız.” ifadelerini kaydetti.

Aşağı Köy Mahallesi

Çalık ve beraberindeki heyet daha sonra Aşağı Köy Mahallesine geçerek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bölgemizdeki çalışmaları koordine ettik. Ekiplerimiz burada 2-3 ay çalıştılar. Bölgemizdeki gerekli hizmeti verdiler. Hemşehrilerimizin her bir sorunu ile ilgili de ilgilenmeye söz veriyoruz, sorunların çözümü için sizlerin yanındayız.” dedi.

Çalık, Aşağı Köy Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, “Bize her dönem oylarınızı, desteklerinizi ve dualarınızı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz size hangi hizmeti getirsek, hangi konuda destek versek inanın az. Buraya sizi dinlemek için geldik. Ben sizin sorunlarınızın çözümlenmesine kadar takipçisiyim.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şimdiye kadar 18’kez Malatya’ya geldiğini hatırlatan Çalık, “Malatya’ya şimdiye kadar 18’kez gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Malatyalılar, 19.’kez gelişinde de sayın cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayacak ve bağrına basacaktır. Tüm Malatyalıları 8 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Hükümet Meydanına davet ediyorum.” sözlerini kaydetti.

Salkonak Mahallesi

Salkonak Mahallesini de beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte ziyaret eden Çalık, ev sohbetinde mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Biz şuana kadar bölgemizi geliştirmek adına yaptığımız çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz” dedi.

Salkonak Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Çalık, “Vatana, bayrağa, ezana, devlete ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan yiğitlersiniz. Hepinize ayrı ayrı özel teşekkür ediyorum. Hem ulusal, hem de uluslararası güçlere karşı mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durdunuz. Biz her zaman sizlerin emrindeyiz.” diye konuştu.

Öncü, Ortaköy ve Kozluk Mahalleleri

Milletvekili Çalık ve beraberindeki heyet Öncü, Ortaköy ve Kozluk Mahallelerini de ziyaret ederek, burada vatandaşlarla ev toplantısı yaptı. Sorun ve talepleri dinleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Çalık, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve diğer yatırımcı kurumlarla ilgili sorunların takipçisi olduğunu kaydetti.

Çalık, Öncü Mahallesinde yaşlı kadınlarla bahçeye girerek sebze topladı.

Milletvekili Çalık, Yeşilyurt’un Gündüzbey Mahallesindeki esnafları da tek tek ziyaret ederek, görüştü.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)