Çalık: “Kayısı Birlik için bakan yardımcısı özel bir çalışma yürütüyor”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Kayısı Birliğin yeniden kurulması ile ilgili olarak da Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ile de konuştuk. Bakan Yardımcımız Hadi Tunç bu konuda özel olarak Malatya’nın Kayısı Birliği için bir çalışma yapıyor. Ekim ayında Ankara'mız da olacağız, bizde konuları bir kez daha masaya yatırıp neler yapacağımızı konuşacağız” dedi.

Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Partili yöneticilerle birlikte önce Hanımınçiftliği mahallesini ziyaret edip burada vatandaşlarla görüştükten sora Eskimalatya merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, vatandaşlarla bir araya geldi. Battalgazi Esnaf Odası’nı da ziyaret eden Çalık, Hasırcılar mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Güder Battalgazi Ziraat Odasını da ziyaret ederek, çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlediler.

Battalgazi Ziraat Odası’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Milletvekili Çalık, “AKSA ile ilgili sorunları müdürümüz not aldı. Özellikle eskiyen direkler varsa elektrik hatlarında bir problemler varsa yenilenme gerekiyorsa AKSA’nın bu konuda hızlı çözüm üretmesi gerekir. Bununla ilgili çalışmaları takip edeceğiz bizlerde. Özellikle kayısıya alakalı alan bazlı desteği Tarım Bakanımızla da ilgili bütün yetkililerimizle de konuştuk. Kayısımız için yapılan işlemlerin en önemli uygulamalardan birisi TARSİM’dir. 2006 yılından itibaren kayısının sigortalı hale gelmesi çiçek döneminin sigortalı hale gelmesi en önemli adımlardan sadece bir tanesidir. Arkasından yapılan kayısının coğrafi işaret belgesi alındı. Dünya’nın neresine giderseniz gidin Malatya kayısısı dünyanın en önemli ve en iyi kayısısı. Kayısı deyince akla sadece Malatya gelecek. Kayısı ile ilgili ‘Lisanslı Depoculuk’ bizim için çok önemliydi. Lisanslı depoculuğu Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan ve Tarım Bakanı Faruk Çelik bakanlarımızın olduğu dönemde, TOBB Başkanımız Rıfat Hisacıklıoğlu’nun da desteği ile gündeme getirdik, programa alındı ve şimdi Malatya Ticaret Borsa Başkanımız Ramazan Özcan’nın da çok yakın takipleri ile lisanslı depoculuğumuzun Malatya’ya kazandırılmasını sağlayacağız.” diye konuştu.

Kayısı Birlik konusunda da konuşan Çalık, “Kötü yönetilmiş kurumlar olabilir, şimdi daha iyisini yönetmek daha iyisini kurmak ve kooperatifçilikten birliğe doğru dönüşümü yapmak da hepinizin, bütün üreticilerin ve ziraatçıların görevi olarak düşünüyorum. Bu konuda Kayısı Birliğin yeniden kurulması ile ilgili olarak da Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ile de konuştuk. Bakan Yardımcımız Hadi Tunç bu konuda özel olarak Malatya’nın Kayısı Birliği için bir çalışma yapıyor. Allah nasip ederse Ekim ayında Ankara’mızda olacağız, bizde konuları bir kez daha masaya yatırıp neler yapacağımızı konuşacağız.” şeklinde bilgi verdi.

-“Belediye tarım makinesi alıp çiftçinin hizmetine verecek”

Ziraat Odasındaki toplantıda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi denilince özellikle çiftçilik akla geliyor, ziraat akla geliyor ve tarım akla geliyor. Özellikle Malatya’ da ürün bazlı desteklerin verilmesi lazım. Dönüm başına 10 Lira almamızın hiçbir kimseye hiçbir çiftçimize katkısı yok. Ama biz burada Battalgazi’mizde özellikle ürünleri çeşitlendirirsek, ihtiyaca bağlı olarak ürün yetiştirirsek bunun bizim çıkar yolumuz kurtuluş yolumuz olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda bunları gündeme sık sık taşıyoruz. Artık Malatya’ da ikinci bir alternatif ürün doğuyor. Çiftçimizin ürününü çeşitlendirmemiz lazım. Tek çıkar yolumuz bu. Biz belediye olarak da daha öncesin de kendimizin de çiftçi olması sebebiyle neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla oturduk konuştuk ve özellikle şunu hem ziraat odamızın da desteği ile Ziraat Meslek Yüksek Okulumuz var lisemiz var üniversitemiz var onların desteği ile inşallah biz şuan bir araç parkuru üzerinde çalışıyoruz. Onunla ilgili projelerimizi yaptık. Belediyemizin bünyesinde tarım makineleri parkurunu oluşturup çiftçimize hizmet vermek istiyoruz. Bu çalışmalarımızı yaptık projelerimizi hazırladık. Bakanlığa sunduk. Biz belediye olarak çiftçimizin emrinde olacağız. Ziraat Odamızla beraber çalışacağız. Battalgazi bölgemizde özellikle birkaç yıldır mısırdan ve yoncadan daha iyi gelir elde ediyor kaysıya nazaran. Ancak bu konuda elektrik maliyetleri giderleri yüksek olması sebebiyle ciddi sorun sıkıntılar yaşıyoruz.” dedi.

Çalık ve Güder ile beraberindeki heyet Battalgazi kaymakamı Abdul Kadir Duran’ı da ziyaret etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)