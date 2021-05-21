Çalık, ''Malatya’da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 2 milyar lirayı buluyor''

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da yapılan işlerin mali tutarının yaklaşık 2 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

Milletvekili Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek Malatya’da depremzedeler için inşa edilen konutlar ve belediyelerin talepleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Çalık, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da hem merkezlerde hem de kırsal alanlarda vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak adına konutların yapımının sürdüğünü söyledi.

Çalık, “Toplu Konut İdaresi(TOKİ) tarafından kent genelinde 5 bin 649 konutun ihalesi yapıldı ve geçen yıl konutların bir kısmı hak sahibi vatandaşlara teslim edilmişti. Haziran ayının ilk haftasında Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkiinde yapımı tamamlanan birinci etaptaki 678 konutlar hak sahiplerine teslim edilecek” ifadesini kullandı.

Yatay mimari anlayışıyla inşa ediliyor

Çalık, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelinciktepe bölgesinde üçüncü etaptaki 296 konut inşaatının da tamamlandığını belirterek, “Gelinciktepe bölgesi ikinci etaptaki 553 konut, Battalgazi Eski Malatya Mahallesindeki 472 konut ile Pütürge Tepehan Mahallesi'ndeki 98 konut inşaatları önümüzdeki ay sonunda tamamlanacak. Pütürge ilçesinde 208 konut ile Kale ilçesinde 309 konutun hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirilmişti. Doğanyol Gökçe Mahallesinde 124 konut ve 76 ticarethane Temmuz’da, Doğanyol ilçe merkezimizde 353 konut ve 56 ticarethane Aralık ayında tamamlanacak. Yatay mimari anlayışıyla tamamlanan konutlar etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek."

Kırsal konutların yapımı sürüyor

Kırsalda ve ilçelerde inşaatların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Çalık, “Bir taraftan da kırsal mahallelerimizde yapılması planlanan bin 555 köy konutundan 140’ı tamamlandı 794'ünün ise yapımı hızla devam ediyor. Tabii bu konutların yanında hemen ahır da var. Diğer taraftan Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesinde 499 konutun ihalesi tamamlandı, yüklenici firma kazı çalışmalarına başladı. Yeşilyurt Kaynarca Mahallesinde 126 konutun ihalesi yapıldı. Malatya’mızda yapımı süren deprem konutlarının ihale bedeli yaklaşık 2 milyar lirayı buluyor” dedi.

Şehit Fevzi Mahallesinde kentsel dönüşüm ihalesi 2 Temmuz’da yapılacak

Çalık, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi bölgesinde kentsel dönüşümle depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi amacıyla 679 konut ve 18 dükkanın ihalesinin 2 Temmuz’da TOKİ Başkanlığınca yapılacağını kaydetti. Öznur Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a kentteki proje ve yatırımlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)