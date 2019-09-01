Çalık, “Malatyalılar, ‘Reisin yanındayız’ diyecek”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, aynı gün Battalgazi ilçesine bağlı kırsaldaki 7 mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla ev toplantıları yaptı. Çalık, vatandaşları 8 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı açılış törenine davet ederek, “Malatyalılar 8 Eylül Pazar günü tüm dünyaya güçlü bir mesaj verecek ve diyecek ki, ‘Reis yalnız değildir, Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir, milleti her zaman O’nun yanındadır’.” dedi.

-1 günde 7 mahalle ziyareti ve toplantısı

Milletvekili Çalık,. Beraberinde Büyükşehir ve Battalgazi Belediyesi yöneticileri, partili yöneticilerle birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Fırıncı, Hacıhaliloğluçiftliği, Yenice, Yaygın, Yeniköy ve Çolaklı Mahallerini ziyaret ederek, burada vatandaşların katıldığı ev toplantılarında sorun ve talepleri dinledi. Çalık, ayrıca inşaat çalışmaları sona yaklaşan Yaygın Göleti’nin inşaat sahasında da incelemelerde bulundu.

Çalık, vatandaşların iletmiş olduğu sorun ve talepleri aynı anda ilgili kurum yöneticilerine telefonla canlı bağlantı yaparak iletti. Çalık, vatandaşları 8 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı açılış törenine davet etti.

-“Malatyalılar, ‘Reisin yanındayız’ diyecek”

Vatandaşlara AK Parti’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Milletvekili Çalık, “Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan 8 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Hükümet Meydanı’nda olacaktır. Bu ziyaret Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya 19. gelişi. Türkiye’de hangi lider 19.’kez Malatya’ya geldi? Malatyalılar her zaman haklının yanında durdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatyalılar hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu duruşunu hiçbir zaman değiştirmediniz. İnanıyorum ki Malatyalılar 8 Eylül Pazar günü tüm dünyaya güçlü bir mesaj verecek ve diyecek ki, ‘Reis yalnız değildir, Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir, milleti her zaman O’nun yanındadır’.” diye konuştu.

-“Biz milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz”

Milletvekili Çalık, “Son günlerde yaşanılan ve yol arkadaşlığı yapmış olduğumuz insanların partimizle yollarını ayıracaklarını sizlerde duyuyorsunuz. Biz milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Verdiğimiz mücadelede milletimiz hep yanımızda oldu. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmedik. Yola çıktıklarımız kendi yollarını saptırmadıkları sürece, başka yola sapmadıkları sürece biz yol arkadaşlarımızla sonuna kadar beraber yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Bizimle birlikte yol yürümek isteyenlere kapımız her zaman açık. Bizi yarı yolda bırakanların geçmiş dönemdeki hallerini, durumlarını hepiniz çok net biliyorsunuz.” İfadelerini kaydetti.

-“ Şimdide ekonomik darbe yapmak istiyorlar, bunu da atlatacağız”

“Milletimizin sesini hep kulaklarımızda hissettik” diyen Çalık, “17 yıldır hem Türkiye’ye, hem Malatya’ya hizmet etme gayretindeyiz. 15 yıl boyunca AK Parti’nin kuruluşundan itibaren var olan, bütün makam araçlarına binen, kırmızı plakalarla dolaşan, ama kırmızı plakalı araçlardan inince AK Parti ile yollarını ayıranları biz milletimize havale ediyoruz. Bunca zaman yol arkadaşlığı ettikten sonra siz AK Parti’nin iyi icraatlarına sahiplenip şimdi eleştirel bir dil kullanıyor olmanızı da milletin gönlüne ve yüreğine havale ediyoruz. AK Parti sayesince bütün makamlara geleceksin, ama makamlar gidince eleştiriye başlayacaksın. Şu unutulmasın; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yolda hiç yalnız yürümedi, hiç yalnız da kalmayacak, bundan sonrada yine milletimiz ile birlikte yürüyecek. Uluslararası güçler ve onların desteklediği terör örgütlerinin hepsi üzerimize geldi ama biz dimdik ayaktayız, çünkü milletimiz hep yanımızda durdu. Yapılmak istenen darbelere milletimiz göğsünü siper etti. Birçok badire atlattık. Şimdide ekonomik darbe yapmak istiyorlar, bunu da atlatacağız.

-Yaygın Göletinde inceleme yaptı

Milletvekili Çalık, İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Yaygın Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Çalık, “3.770 dekar araziyi suyla buluşturacak, Yaygın ve çevre mahalleler için önemli olan göletimizin takipçisiyiz. İnşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonrasında inşaat çalışmasının biteceği bize iletildi. Göletimizin gövde yüksekliği 40 metre olarak planlanmıştı, ancak çevredeki mahallelerimizden gelen sulama suyu talebi üzerine 50 metreye çıkartıldı.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)