Çalık, “O bölgede eskiden esnaf kepenk indiriyordu, şimdi HDP indiriyor”

-Aynı günde 4 muhtarlar dernek yönetimine ziyaret

Milletvekili Çalık, beraberinde partili yöneticilerle birlikte 4 ayrı muhtarlar derneğini tek tek ziyaret ederek, muhtarlar dernek yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Milletvekili Çalık, sırasıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaattin Aktaş ve Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç ile birlikte yönetim ve üyelerini ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıp, sorun ve taleplere ilişkin istişarelerde bulundu.

-“Malatya’ya yakışır şekilde ağırlayıp, uğurlayacağız”

Mahalle muhtarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Eylül Pazar günü Malatya’da yapacağı programa davet eden Milletvekili Çalık, “8 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Hükümet Meydanı’nda, 15 Temmuz Millet Meydanı’nda bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a ev sahipliği yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli ev sahipleri mahalle muhtarlarımız olacaktır. Çünkü ‘Muhtar bile olamaz’ diyenlere, bu söylemi dile getirenlere inat, O muhtarlarımıza, muhtarlarımızda sayın cumhurbaşkanımıza sonun a kadar sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızı 19’cu kez Malatya’da ağırlayacağız. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Malatya’ya yakışır bir şekilde karşılayıp, ağırlayıp, uğurlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle yol yürüdüğünü herkes bir kez daha görecek.” diye konuştu.

-“ Her hangi bir makam alamadıkları anda başka yola sürüklenenlerin sonunu görüyorsunuz”

Milletvekili Çalık, AK Parti’den ayrılanlarla ilgili değerlendirmesinde; “AK Parti’nin milletimizle yol yürümesinde nefesi yetmeyenler, biz milletimizle yürürken yolunu şaşıranlar halen var mı, var, biz onları milletimizin takdirine bırakıyoruz. Nefesi yeten bütün arkadaşlarımızla, yola başladığımız bütün arkadaşlarımızla, bütün kurucularımızla, bütün muhtarlarımızla sonuna kadar milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. AK Parti sadece kişilere mahsus bir parti değildir. AK Parti bir ruhtur, bir davadır, bir şuurdur. AK Parti’nin geleceği Türkiye’nin geleceği ile beraberce harmanlanmıştır. Fani dünya; bizler bugün varız, yarın yokuz. Makamların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Pozisyonel siyaset yapanlar, pozisyonları ellerinden gittikten sonra makam peşinde koşup, her hangi bir makam alamadıkları anda başka yola sürüklenenlerin sonunu görüyorsunuz. Pozisyonel siyaset yapıp, benim makamım, benim mevkim olsun diyenler, dün nasıl yarı yolda kaldılarsa, nefesleri ve siyaset ömürleri yetmediyse bugünde nefesleri yetmeyecektir. Bizler, sayın cumhurbaşkanımız ile birlikte yol yürümeye, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz.” İfadelerini kaydetti.

-“O bölgede eskiden esnaf kepenk indiriyordu, şimdi HDP indiriyor”

Milletvekili Çalık, Diyarbakır’da çocuklarının dağa çıkarıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vererek şöyle konuştu; “Terörün uzantısı olarak Meclis’te görev yapan partiler bugün anaların çığlıkları üzerine kepenklerini indiriyorlar. O kepenkler o analarım sayesinde iniyor. Biz geçmiş dönemde o bölgelere gittiğimiz de, Güneydoğu’ya gittiğimde, Hakkari’ye, Şırnak’a, Diyarbakır’a gittiğimde geçmiş dönemlerde kepenkleri esnafa indirtirirlerdi. HDP-PKK korkusuyla o dönem kepenkler inerdi. Ve şimdi güvenliğimiz tam teşekküllü olarak sağlanmış vaziyette esnaflarımızın kepenkleri sonuna kadar açık, ama HDP’nin kepengini o analar kapatmış vaziyette. Ben o anaların ellerinden öpüyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. İşte o kepenkler o anaların korkularıyla kapatılacak. 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında çocuklarımızı dağa kaldıran PKK-HDP işbirlikçilerinin hesaplarını o analarımız soracak.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)