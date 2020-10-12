Çalık, “O çevreci örgütler şimdi neden sessizler?”

Milletvekili Çalık, Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki esnafları ziyaretinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dar gelirliye nakit desteğinden düşük faizli ihtiyaç kredisine, esnaftan KOBİ'ye, çiftçiye kadar tüm kesimler için açıklanan paketlerle ülke genelinde toplam 500 milyar lira vatandaşa maddi destek verildiğini, Malatya’nın da bu desteklerden yararlandığını söyledi.

“Orman ve hayvan sevgileri sadece bir aldatmadır”

Çalık açıklamasında Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangına değinerek, devletin terörle mücadelede elde ettiği büyük başarılar sonucunda eylem yapma gücünü kaybeden eli kanlı terör örgütünün geçmişte olduğu gibi yine namertçe ormanlar yaktığını söyledi. Öznur Çalık, “Hatay'da ağaçları ve canlıları yakan yangını PKK terör örgütüne mensup “Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör oluşumu üstlendi. Bizler ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin’ diye buyuran İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatüvesselam'ın ümmetiyle birlikte fidan dikmeye, çevreyi koruyarak ülkemizi yeşertmeye devam edeceğiz. Terör örgütünün gerçek yüzünü görmek istemeyenler, araya mesafe koymayanlar ve lanetlemeyenlerin orman ve hayvan sevgileri sadece bir aldatmadır” dedi.

“O çevreci örgütler şimdi neredeler?”

Çalık, Gezi Parkında ağaç kesiliyor diyerek şehirleri talan etmeye kalkanlara destek veren sanatçı ve o çevreci örgütlerin PKK’nın yaktığı orman yangınlarına sessiz kalmalarını da en iyi milletin gördüğünü belirterek, “Terör örgütü ormanlarımızı, ciğerlerimizi, savunmasız o hayvanları yakıyor fakat o çevreci örgütler şimdi neredeler, sus pus oldular sesleri çıkmıyor?” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)