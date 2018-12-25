Çalık: “Sağlık yatırımları şehir hastanesi kompleksine dönüştü”

Milletvekili Çalık, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partili yöneticiler ile birlikte Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi ile inşaatı büyük oranda tamamlanmakta olan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalık, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi ziyaretinde önce vatandaşlarla sohbet ederek, verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını, yada hizmete ulaşımda bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Çalık, ardından hastane personelinden gerçekleşen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı. Çalık’a gün içinde yaklaşık bin 500 vatandaşın muayene kaydının yapıldığı bilgisi verildi.

Vatandaşların büyük oranda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ndeki hizmetlerden memnun kaldığını kendisine ifade etiğini belirten Çalık, vatandaşların bu hizmete daha rahat ulaşması için TOKİ’deki hastanenin mevcut sağlık kampüsüne taşındığını kaydetti.

Çalık, yine Malatya Sağlık Kampüsünde inşaatı büyük oranda tamamlanmak üzere olan 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Toplam 9 ameliyathanesi bulunan hastanenin her hangi bir sorun ve mevsim şartlarından dolay ı bir sıkıntı yaşanmaması halinde Mart 2019’da hizmete gireceğini belirten Çalık, “Hastanemizi, firma yetkililerinin bize söylediği tarihe göre Mart 2019 sonu itibariyle hizmete başlatmış olacağız. Geçen yıl Aralık ayında temeli atıldı ve çok hızlı bir şekilde 14 katlı binanın kaba inşaatı bitmiş durumda. Normal şatlarda Ağustos 2019’da hizmete girecekti. Yüklenici firma hastaneyi Mart 2019 sonu itibariyle teslim edilecek.” diye konuştu.

Malatya’nın Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin aynı kampüste bulunması nedeniyle bir şehir hastanesi kompleksi ile Malatyalılara sağlık hizmeti sunulacağını kaydeden Milletvekili Çalık, yine Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre de 300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin de yapılacağını ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)