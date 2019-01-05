Çalık, ''Tarih yazacağız''

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Cumhur İttifakı ile hem Malatya’da, hem de Türkiye’de tarih yazacağız” dedi.

Çalık, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik toplantı ve ziyaretlerini sürdürüyor. Çalık, Çarmuzu ve Beylerbaşı Mahallelerinde ev toplantılarında mahalle sakini kadınlarla bir araya gelirken, Yeşilyurt İlçe teşkilatında da yönetimlerle istişarede bulundu.

Milletvekili Çalık, Yeşilyurt ilçesinde Çarmuzu Mahallemizde mahalle sakini kadınlarla ev toplantısında bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında duran, AK Parti’nin karşısında duran zihniyete karşı Malatyalı kardeşlerim 15 Temmuz darbe girişimindeki gibi dimdik karşı duracaktır. Malatyalılar, 31 Mart’ta Selahattin Gürkan’ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçecek ve tüm ilçe belediyelerini bir kez daha AK kadrolara teslim edecektir.” dedi.

Milletvekili Çalık, Çarmuzu Mahallemizde Özdemir çiftinin evini de ziyaret ederek, Kimya teyzeye acil şifalar dileklerinde bulundu. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kimya teyze, Milletvekili Çalık’a sarılarak dua edip, başarılar diledi.

Milletvekili Çalık, Battalgazi ilçesinde de Beylerbaşı Mahallesinde ev toplantısında mahalle sakini kadınlarla bir araya geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Malatya’da bir kez daha tarih yazacaklarını ifade eden Çalık, “Malatya’da bir kez daha tarih yazacağız. AK Parti’nin başarısının arkasında en önemli güç kadınlarımızdır. Sizlerin desteği ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha bu seçimde güçlü çıkartarak bütün dünyaya mesaj vereceğiz. Sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Mesele Türkiye’nin istikrar ve istikbal meselesidir. Cumhur İttifakı karşısında olanlara bakın meselenin ciddiyetini daha da iyi gereceksiniz. Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Milletvekili Çalık, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları ve AK Parti Yeşilyurt İlçe yönetimi ile ayrı ayrı bir araya gelerek, seçimlere yönelik istişarede bulundu.

Çalık, “Genel Merkezimiz kimi gösterirse bizim adayımızdır ve adayımız ile birlikte yolumuza devem edeceğiz. Cumhur İttifakı ile hem Malatya’da, hem de Türkiye’de tarih yazacağız. Tüm ilçelerimizde Malatya’da tarih yazacağız.” ifadelerini kaydetti.

Çalık, yaşanan ekonomik darbe girişiminin Türkiye’nin 2019 büyüme hedeflerini etkilediğini belirterek, “Tüm darbe girişimlerine nasıl karşı durduysak ekonomik darbeye de öyle karşı duracağız.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)