Çalık, ''Teşekkürlerimiz hizmet olarak yansıyacak''

Çalık, Battalgazi Belediyesi tarafından Hatunsuyu Mahallesinde düzenlenen iftar programına katılarak burada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip sorum ve taleplerini dinleyen çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte iftar yemeği dağıttı.

Milletvekili Çalık, Demiryol-İş Sendikası'nın düzenlediği iftar programında Devlet Demiryollarında çalışan işçi ve memurlarla bir araya geldi. Demiryollarının sosyal tesisinde gerçekleşen iftar programında konuşan Çalık, “Öncelikle ben Malatya’da Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü sizlere inşallah hizmet olarak yansıtacağız. Bugüne kadar nasıl yansıttıysak bundan sonrada yansıtmaya devam edeceğiz. Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ ve Elazığ-Diyarbakır Hızlı Tren Projesi çalışmalarımız devam ediyor. Özelikle Sivas-Çetinkaya arasındaki 97 kilometrelik güzergah ile Çetinkaya-Malatya arasındaki 137 kilometrelik güzergah da sondaj çalışmaları başlamak üzere. Projelerimiz tamamlanmış vaziyette. Elazığ ve Diyarbakır güzergahlarında ise projelendirme çalışmaları devam etmekte” dedi.

Milletvekilli Çalık, Eğitim Bir -Sen Malatya 1 Nolu Şubesi’nin düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil Buluşması" etkinliği ile iftar programına katıldı. Burada bİr konuşma yapan Çalık, “Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar hep yaptık. Eğitime çok önem verdik. Bütçelerimizin tamamında eğitime en büyük payı ayırdık. Bundan sonrada eğitim önceliğimiz olacaktır. Rabbim bizleri Ramazan’da buluşturdu, İnşallah bizleri Bayramlara kavuşturur” diye konuştu.

Milletvekili Çalık, AK Parti Gençlik Kollarının Soykan Parkında kurduğu "Çaylar Bizden, Sohbet Muhabbet Sizden" standında gençlerle bir araya geldi. Çalık, meydanda vatandaşlara Meyan Şerbeti ikramında bulundu.

Gençlerle bir araya gelen Çalık, vatandaşlara burada ise tatlı ikram etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)