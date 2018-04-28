Politika-44:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 20:24

Çalık ve Tüfenkci aday adaylığı başvurusunda bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Çalık ve Tüfenkci aday adaylığı başvurusunda bulundu
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AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen adaylık başvuru törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Yılmaz, "Bu zamana kadar, cenabı Allah’a hamdolsun Malatya her zaman, doğrunun yanında durdu hakkın yanında durdu. Kendisine hizmet edecek kadronun temsilcilerini her zaman seçti ve yüksek bir oyla Ankara’ya gönderdi. İnşallah 24 Haziran’da da en doru tercihi yapacak ve bugüne kadar büyük destek verdiği Cumhurbaşkanına yine destek verecek ve cumhurbaşkanı seçecek" ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti olarak 16 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde erdemliler olarak yola çıktıklarını belirtti. Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediklerini hatırlatan Tüfenkci, o dönemde şimdiye kadar hiç bir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.

Türkiye’yi her alanda en az 3,5 kat büyüttüklerini vurgulayan Tüfenkci, "Sağlıktan ulaşıma, eğitimden kültüre, gençlik spordan ekonomiye Türkiye’yi kalkındırmak için Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde gece gündüz demeden koşturduk. Çeşitli badirelerle bu ülke karşı karşıya kaldı, engeller çıkartılmaya çalışıldı. Ama bu engelleri milletimizin desteğiyle birer birer aştık. Özellikle en son çıkartılan engel 15 Temmuz gibi gerçekten hainlikten öte bir darbe girişimiyle Türkiye’yi karşı karşıya bıraktılar ama yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet o engeli aşmayı bildi" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da AK Parti olarak büyük yatırımlara imza attıklarını ifade ederek, "Biz bu yatırımları bu hizmetleri yaparken Türkiye dikensiz bir yoldan geçmiyordu. Birçok sorunlarla boğuştuk ama Allah’a hamdolsun liderimizin önderliğinde hepsiyle sonuna kadar mücadele ettik ve bugünlere geldik. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçeceğiz ve ülkemize daha güzel hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve Çalık başvuru dosyalarını İl Başkan Vekili Mahmut Üner Özer’e teslim etti.



İHA
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