Çalık, “Yaptığımız barajın suladığı alanları görmek isteyenler Yazıhan Ovasına gitsin”

Malatya Şeker Fabrikası’nın pancar alım kampanya açılış töreninde konuşan Milletvekili Çalık, “Bizim şekere ihtiyacımız var, pancardan üretilen şekere ihtiyacımız var. Fakat dünyanın şeker politikasına baktığımızda özellikle pancardan üretilen şeker yerine sağlık için çok ciddi mana da komplikasyon oluşturan nişasta bazlı şekerlerin ülkelere girdiğini görüyoruz. Özellikle 2001 yılı öncesi özelleştirmelerin başladığı dönemde üçlü koalisyonlar döneminde başlayan süreç nişasta bazlı şekerinde ülkemize girişini ve o dönemde bakanlar kurulu kararıyla kotalarının 2 katına çıkarılabileceği kararı verilmişti. Karar da yüzde 5’denyüzde 10’a kadar nişasta bazlı şeker üretimi için izinler verilmişti, Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önce insan sağlığı dedik ve nişasta bazlın şekerleri yüzde 10’dan önce yüzde 5’e ve son kararla da yüzde 2.5’a düşürdük. Özellikle çocuklarımızın şekerli gıda tükettiğini düşünürsek sağlıkları için gerek ve şart olan bu düşüşün bütün Türkiye’nin kamuoyunun takdirle karşıladığını biliyoruz. Ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha sağlıklı beslenmek için nişasta bazlı şekerin kotasının yüzde 2.5’a düşürülmesi talimatı vermesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İkinci bir teşekkürümüzü ise özellikle şeker pancarı alım fiyatının 235 TL’den 300 TL’ye çıkarılması çok büyük ve çok güzel bir tavırdır, ben bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 27.7’lik bir fiyat artışı vardır. Bu konuda şeker pancarına verilen 300 TL’lik rakam çok önemli bir rakamdır. Türkiye için bu alım fiyatı üreticilerimizin bu konuda kendilerini daha iyi hissetmesine ürettiklerinin karşılıklarını almasına ve buradan da fabrikada ki çalışanlarımıza yansıyacak çok önemli bir politika olmuştur.” diye konuştu.

Çalık, Malatya Şeker Fabrikası’nın işlediği pancarın yüzde 40’ını bugün Yazıhan bölgesinden karşılandığını belirterek şöyle konuştu; “Malatya Şeker Fabrikası 7 ilde Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Antep, Maraş ve Sivas olmak üzere 7 ilden şeker pancarı geliyor. Şimdi çok önemli bir iş yaptık. Ben çok açık ve net söylüyorum; 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde gururla ifade ettiğim barajlarımız ve bu barajlarında suladığı alandaki ürettiğimiz ürünler, bugün Yazıhan bölgesinde, kıymetli belediye başkanım burada ilçe başkanım burada Yazıhan Recai Kutan Boztepe Barajının gövdesinin tamamlanmasından sonra kanallarının da tamamlanmasını da sağladık ve o sapsarı bozkırı sarı ovayı yem yeşil hale getirdik. Bu barajların suladığı yerleri görmek isteyenlere ben özellikle Yazıhan Belediye başkanımın davet etmesini istiyorum. AK Partinin yaptığı barajların suladığı arazileri görmek istiyorlarsa gelsinler Yazıhan’daki Recai Kutan Barajı’nın suladığı alanları görsünler ve gelsinler orada modern tarım uygulamalarının, damlama sulama sisteminin nasıl işlediğini görsünler ve gelsinler oraya Yazıhan’da 200 bin ton şeker pancarının üretildiğini ve Malatya Şeker Fabrikası’nın da yaklaşık yüzde 40 şeker pancarı ihtiyacının karşılandığını görsünler. Bu Malatya üretimine Malatya ekonomisine ve Türkiye ekonomisine çok önemli bir katkıdır. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz, biz şeker gibi hizmetleri şeker gibi kardeşlerimle beraber yapmaya devam edeceğiz.”

Fabrika çinide incelemelerde bulunan çalık, öğlen yemeğini ise işçilerle birlikte yedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)