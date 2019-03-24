Çalık, ''Yazıhan, 31 Mart'ta tercihini 'ak belediyecilikten' yana kullanacak''

AK Parti heyeti, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Yazıhan'a çıkarma yaptı. AK Parti heyetini büyük bir coşkuyla karşılayan Yazıhanlılar, 31 Mart destanını şanlı bir destana dönüştürmeye hazır olduklarını gösterdiler.

Yazıhan Belediyesi'ne ait Kompozit Taşı Üretim Tesisi'nin önünde gerçekleştirilen büyük buluşmada konuşan Yazıhan Belediye Başkanı ve AK Parti Yazıhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Öztürk, "2014 yılında cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, teşkilatımızın ve Yazıhanlıların destekleriyle belediye başkanı oldum. 2014 yılından buyana sizlerle birlikte Yazıhan'ımıza hizmetleri getirme noktasında çaba harcadık. Gece gündüz demeden çalıştık" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Ben bugüne kadar '-cek, -cak' demedim, 'yaptık, yapılıyor, bitti' dedik. Battalgazi Belediyesi'nde beş yıl içerisinde yaptıklarımız, Türkiye'de o emsaldeki belediyeleri karşılaştırın, onların 50 yıllık hizmetlerinden daha üzerindedir. İnşallah 31 Mart'ta sandıktan güçlü bir şekilde çıktığımızda, Malatya'da da bütün ilçelerimizle bir takım halinde şehrimizin her köşesine hizmet edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da Yazıhan'a çok büyük hizmetler geldiğini kaydederek, "Hükümetimiz döneminde yapılan yolları, tünelleri, barajları Yazıhan iyi biliyor. Yazıhan, tarım alanında çok hızlı bir ilerleme kaydediyor. Bir yandan da belediyecilik hizmetleriyle Yazıhan hızlı gelişiyor. Bu hizmetlerin devamı gerekiyor. Bu anlamda Nevzat Öztürk başkanımızın çalışmalarını da çok beğeniyorum. Yazıhan'ımızın da başkanımıza çok büyük bir destek vermesi gerekiyor. 31 Mart'ta Yazıhan'dan rekor bir oy bekliyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise "Nevzat Öztürk ağabeyimize hizmetleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi 31 Mart seçimleri çok önemli. Allah nasip ederse Yazıhan, Nevzat Öztürk'ü yeniden belediye başkanı seçmeye hazır. Yazıhan'da Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Selahattin Gürkan, Türkiye'de ise Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol yürümeye hazır mıyız, 31 Mart'ta durmak yok yola devam diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de "Hizmet bizim işimiz. Samimiyetle, tevazuuyla, gayretle sizlere hizmet edeceğiz. Nevzat Öztürk ve Selahattin Gürkan başkanımıza oy istiyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Tüfenkci, Yazıhan Belediyespor'a da Yazıhanlılardan destek isteyerek, Yazıhan'a Geleneksel Atlı Spor Tesisi'ni de bu dönem içerisinde yapacaklarını da dile getirdi

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)