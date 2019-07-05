Politika-44:
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05 Temmuz 2019 Cuma 16:23

Çalık, “Yeni Adliye binası Yeşiltepe bölgesine yapılacak”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Yeni Adliye binasının Yeşiltepe bölgesinde yapılması konusunda ortaya çıkan görüşün ağırlıkta olduğunu bildirdi.

Çalık, 'Yeni Adliye binası Yeşiltepe bölgesine yapılacak”
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Milletvekili Çalık, Malatya Adliyesine giderek, burada Başsavcı Muhammet Savran ile Malatya Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret etti.

İlk ziyaretini Başsavcı Muhammet Savran’a yapan çalık, buradaki açıklamasında; “Biz uzun zamandan beri Malatya’mızdaki Adliyemizin yeni bir yere taşınması konusunu milletvekili arkadaşlarımız, İl başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte yakın takip ediyoruz. En son kıymetli Adalet Bakanım Sayın Abdulhamit Gül’ün talimatıyla Malatya’mıza yeni Adalet Sarayı’nın yapılması ile ilgili süreci başlatmış ve Beylerderesi yol güzergahında olan Adliye binasının projesi de hazırlanmıştı. Fakat sonrasında milletimizin talepleri doğrultusunda özellikle Adliye binasının bölge olarak Yeşiltepe mıntıkasında oluşan talepleri dikkate alınmıştır. Sayın Bakanımız ile ve Malatyalı kıymetli Bakan Yardımcımız Sayın Selahattin Menteş ile Başsavcımız, Valimiz, İl Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde de uygun olursa Yeşiltepe de bir Adliye binasını tesis edelim isteriz. Bu konuda da Sayın Başsavcımla hem istişarelerde bulunmak hem de süreci birlikte takip etmek adına ziyaretlerde bulunduk.” Şeklinde konuştu.

Malatya Baro Başkanı Enver Han’ı da ziyaret ederek görüşen Çalık buradaki konuşmasında ise şunları söyledi, “Çok önemli bir Yargı Reform Paketi hazırlandı. 2023 yargı reformu paketinde bütün hem avukatlarımızın, hem Hakimlerimizin, hem savcılarımızın, hem hizmet alanların hem de hizmet sunucuların çok ciddi manada teşekkür ettiği bir paket sunuldu.”

Çalık, Malatya’da Adliye lojmanları konusundaki sıkıntının da çözülmekte olduğunu belirterek, “Malatya’da hakimlerimizin ve savcılarımızın çok ciddi bir lojman ihtiyacı vardı. Bu lojman ihtiyacını yaklaşık 100 hakimimiz için belirlenen bir yerde lojmanlarımız yapılmak üzere inşaat çalışmalarımız başlatıldı ve kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor” şeklindeki bilgiyi paylaştı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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