Çalık; “Zafer yine yerli ve milli duruş sergileyenlerin olacaktır”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Bu yerel seçimde de Türkiye’de ve Malatya’da zafer yine yerli ve milli duruş sergileyenlerin olacaktır.”dedi.

Çalık sırasıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi, Sürgülüler Derneği ve Elektrik Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliğini ziyaret etti.

- ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ziyareti

Milletvekili Çalık, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi Kadın Kollarını ve 28 Şubat Platformunu ziyaret etti. Ziyaretin de dernek bünyesinde yürütülen kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalık ziyareti esnasında yaptığı açıklama da, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himmeti ve desteği ile 28 Şubat sürecinde ihraç edilen, istifa edilen veya stajyer olan memurların yeniden kamudan dönmesi için yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler TBMM’de geçti. Geriye dönük primlerinin dahi yatırılmasına vesile olduk. Binlerce kez şükürler olsun. Öğrenci affı çıktı ve yeniden okullara dönüldü, mezuniyetler verildi, ilerine döndüler. Hangi maddi destekle ilgili hak iadesini yapmış olursak olalım, biliyoruzki manevi olarak o dönem yaşanılan sıkıntıların önüne geçemeyecektir. O dönem bir zulüm dönemiydi. O dönem hak ve hukukun olmadığı dönemdi. Binlerce kez şükürler olsun, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde insan hakları konusunda, demokrasi konusunda birçok adım attık, bundan sonrada atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

- Sürgülüler Derneği’ne ziyaret

Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte Sürgülüler Derneği’ni ziyaret etti.

Çalık, burada Doğanşehir’in Sürgü Mahallesinden olan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Sürgülülere her dönem vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden Çalık, yerel seçimlerden Malatya’da yine bir başarılı sonuçla çıkacaklarını ifade etti.

Çalık, “Yıllarca Battalgazi Belediye Başkanlığı yapan Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak oylarınıza talip olacak. Başarılı bir belediye başkanlığı mazisi var ve dün olduğu gibi bugünde AK Parti ile de yoluna devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde Malatya’mızda Allah nasip ederse Büyükşehir başta olmak üzere bütün ilçelerimizi hep birlikte alacağız. Mevcut büyükşehir belediye başkanımız Hacı Uğur Polat’a ve daha önce görev yapan belediye başkanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu yerel seçimde de Türkiye’de ve Malatya’da zafer yine yerli ve milli duruş sergileyenlerin olacaktır.” ifadelerini kaydetti.

- Elektrik Mühendisleri Odası’na ziyaret

Elektrik Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliğini ziyaret eden Çalık burada oda yönetimi ile bir araya geldi. Çalık, “Ciddi manada teknolojik olarak milli ve yerli üretim başta olmak üzere teknolojiyi yakalamak ve Endüstri 4.0’ı kaçırmamak öncelikli mühendislerimizin hedefi olmalı. Bir 50 sene sonra dünyayı yönetecek süreçleri, teknolojileri bizim şuanda, şimdiden görmemiz ve bu konuda da mühendislerimizin hem ülkemize, hem milletimize katkı sunmaları gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Milletvekili Çalık, tüm mühendislerden Malatya için öneri ve projeler geliştirmelerin istediklerini belirtti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)