CHP’den 1 Mayıs kutlaması

Burada konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, “Bu gün 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin, emekçinin, köylünün, çiftinin çalışanın çalışamayanın işçinin emeği ile geçinen herkesin bayramı. Bütün emekçiler adına bütün emekçilerin bayramını yürekten kutluyorum. Emek en yüce değerdir. Emeğin haklarını korumak aslında insanlığa hizmet etmektir. Kar hırsıyla emeğin hakkını budamaya insanlığı açılığa yoksulluğa mahkum etmeye hiç kimsenin hakkı olmaması lazım. Bu ülkedeki insanları açlığa yoksulluğa kar hırsına mahkûm etmek ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Bu gün 1 Mayıs’ı emeğin emekçinin işçinin sorunuyla karşılıyoruz. Taşeron yasası var ama kanun hükmünde kararname ile geldi yarın ne olacağı belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla biz sürekli şunu savunduk bir tek kişi bile taşeron kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü taşeron ve kiralık işçilik yasası bir kölelik yasasıdır asla kabul etmiyoruz, kabul edilemez. Son dönemlerde önemli bir şey yapılıyor şeker fabrikaları da diğer fabrikalar gibi peşkeş çekiliyor ve biz Türkiye’nin 4 bir yanında sesimizi yükselterek şeker vatandır vatan satılmaz diyoruz. Bu 1 Mayıs’ta bununla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Kiraz, "Bu gün bayram ama aynı zamanda bir halk mücadelesi, bir hukuk mücadelesi, bir adalet mücadelesi yüz yıllardır sürüyor. Bu mücadele içerisinde başta 1977’ de kaybettiğimiz değerlerimiz olmak üzere barış, demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesinde kaybettiğimiz önemli değerlerimiz var ,10 Ekim’de kaybettiğimiz can dostlarımız, kardeşlerimiz var, hepsine şükran borçlu olduğumuzu biliyoruz bir kez daha hepsini saygıyla anıyoruz. Geldiğimiz süreçte ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen diyoruz. Bu duygularla herkesin hakkını alabildiği emeğin karşılığını alabildiği günlerde buluşmak dileğiyle bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

İHA