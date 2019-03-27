Politika-44:
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27 Mart 2019 Çarşamba 15:32

Çınar, ''31 Mart'ta yeni bir zafer kazanacağız''

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "31 Mart'ta yeni bir zafer kazanarak, 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çınar, ''31 Mart'ta yeni bir zafer kazanacağız''
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31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Özalper Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'un 2014 yılındaki kurucularıyız. Her alanda büyüme, gelişim, ilerleme sloganlarıyla Yeşilyurt'umuzu geliştirdik, büyüttük ve ilerlettik. Yeşilyurt, mutlu insanların şehri oldu" ifadelerini kullandı.

Çınar, Yeşilyurt'un her alanda büyüdüğünü kaydederek, "Nüfusumuz 60 bin arttı. Bütçemiz 7 kat oldu. Çalışan sayımız 7 kat arttı. Her alanda ilçemize hizmet ettik. Bölgemizi cazibe merkezi haline getirdik. Sadece fiziksel değil kültürel alanlarda da birçok hizmet gerçekleştirdik. Çevreyle ilgili projeler yaptık. Büyük projeleri hayata geçirip, milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise 'önce memleket' diyerek bir yola çıktıklarını ifade ederek, "Mesele memleketse gerisi teferruattır dedik, Cumhur İttifakı'yla birlikte yerel seçimlere gidiyoruz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti; özellikle şeffaf bir şekilde ortaklık kurdular. Ne ortaklarını gizlediler ne gizli pazarlıklar yaptılar. Milletin önünde dedik ki; 'Bu ülkenin beka meselesi var. Bu ülkenin gelecek meselesi' var dedik. Meseleyi 3-5 belediye başkanlığı ya da 5-10 milletvekilliğine indirmedik. Birileri bundan çok rahatsız oluyor. 'Bu bir yerel seçim, bekayla ne alakası var?' diyorlar. Doğru yerel seçimler ama bölücülerin Türkiye üzerinde hesapları varsa, yurt dışındaki bazı mahfillerin Türkiye üzerinde hesabı varsa, hemen yanı başımızda bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlarsa, birileri kaç bin kilometreden Ortadoğu'ya burnunu sokuyorsa bir tek Türkiye sesini çıkarıyorsa bir beka meselesi vardır. Anadolu coğrafyasında oturmanın bir bedeli vardır. Bu bedeli de bizlere ödetmeye çalışıyorlar ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Allah'a hamdolsun 17 yıldır dimdik ayakta duruyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar daha sonra Koyunoğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çınar, buradaki konuşmasında, "Seçime çok az bir süre kaldı. Bizlerde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz, aynı zamanda projelerimizi anlatıyoruz. Güzel bir teveccüh ve ilgi var. İnşallah seçime katılım olarak da güzel olur. Herkes sandığa gidip, özgür iradesini kullanmalıdır. Seçim, Malatya'da saat 07.00 ila 16.00 arasında gerçekleştirilecek. 16.00'da sandıklar kapanacak. 4 oy kullanacağız. İnşallah bizler Yeşilyurt'ta Cumhur İttifakı olarak rekor oy bekliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta sandıklardan yeni bir zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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