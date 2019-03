Çınar, ''Seçimlerin Birlik Ve Beraberliğimize Vesile Olmasını Niyaz Ediyorum''

BAŞKAN ADAYI ÇINAR, GÜN BOYUNCA OKULLARI ZİYARET EDİP, SEÇMENLERLE BİRARAYA GELDİ

Yeşilyurt’ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi adına gün boyunca oy kullanma işlemlerinin gerçekleştiği okulları ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, sandık görevlileri, emniyet mensupları ve seçmenlerle bir araya gelip, başarılar diledi.

“SEÇİMLERİN VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE HÂYIRLI UĞURLU OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Seçimlerde ki oyunu kullanmak üzere eşi Semra Çınar ve çocuklarıyla birlikte Tecde mahallesinde ki Cahide Nebioğlu Ortaokulunda giden Başkan Adayı Çınar, seçmenlerle sohbet ettikten sonra oyunu kullanacağı 2221 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti.

Sandık başkanına ve görevlilere başarılar diledikten sonra oy pusulasını alıp oyunu kullanan Başkan Adayı Çınar, yaptığı konuşmada; “Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hâyırlı uğurlu olmasını, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum. Vatandaşlarımız demokrasinin gereği olarak seçimler sayesinde hür iradesi ile seçme imkânı buluyor. Bu bizim için büyük bir kazançtır. Malatya’nın batıya açılan penceresi olan güzel ilçemizde seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi hepimizi mutlu etmiştir. Vatandaşlarımız oylarını huzur ve güven içerisinde kullanmaktadırlar, bizlerde gün boyunca okullarımızı ziyaret ederek seçimlerin güvenli bir şekilde geçmesi adına üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. İlçemizde oy kullanma işlemlerinde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması, katılımın da yüksek olması bizleri sevindirmiştir. Demokrasinin gereği olan sandıklara akın ederek oylarını kullanan tüm hemşerilerimize bu önemli görevi yerine getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“YEŞİLYURT’A CUMHUR İTTİFAKININ MÜHRÜNÜ VURACAĞIZ”

Yeşilyurt’ta Cumhur İttifakının rekor düzeyde oyla destan yazacağına yürekten inandıklarını sözlerine ekleyen Başkan Adayı Çınar, “Yeşilyurt her zaman istikrardan ve güçlü Türkiye’den yana olmuştur. Milletimiz, her zaman olduğu gibi yine en doğru ve en güzel kararı verecektir. Milletimizin vereceği kararı saygıyla karşılayacağız. 1 Nisan sabahına geleceğe daha umutla ve güvenle bakan bir Türkiye hedefiyle uyanmayı ümit ediyoruz. Ülkemiz bu seçimlerle büyük bir değişim ve gelişim sürecine başlayacaktır. Seçimlerin ardından bu kazanımlar ve güzellikler artarak devam edecektir. Biz ‘Tevazu, Samimiyet ve Gayret’ ile ‘ Belediyecilik Gönül İşidir’ diyerek ‘Durmak Yok Yola Devam’ dedik. Milletimiz ile yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Biz gönüllere dokunmaya devam edeceğimiz için bu göreve talip olduk. Allah’ın izniyle bu görev bize nasip olursa, gönül belediyeciliğini ilçemizin her noktasında hâkim olmasına devam edeceğiz. Seçimler için aylardır çok yoğun mesai yaptık, AK Parti ve MHP Teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlikte gece gündüz demeden Malatya’yı ve Yeşilyurt’u karış karış dolaştık. Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerimizden esnaflarımıza, kırsal bölgelerdeki vatandaşımızdan merkezde ikamet eden kıymetli hemşerilerimize kadar gitmediğimiz mahalle, kapısını çalmadığımız tek bir hemşehrimiz bırakmadık. Mahalle toplantıları yaptık, 7’den 70’e tüm hemşerilerimize ulaştık, Cumhur İttifakının ülkemiz ve kentimiz için önemini anlattık.Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni projelerimizi gerek ev ziyaretlerimiz gerekse de mahalle toplantılarında halkımıza anlattık, dua ve desteklerine talip olduk. Hemşerilerimiz bugün ki seçimlerde oylarını Cumhur İttifakından yana kullanıp, beş yıllık dönem için bize yetki verirse Yeşilyurt’umuzu bütün alanlarda kalkındırma, büyütme sözü veriyoruz. Bugüne kadar halkımıza ne söz verdiysek fazlasını hayata geçirdik, seçim ziyaretlerimiz sırasında gördüğümüz sevgi, muhabbet ve gönül birlikteliği bunun açık bir göstergesidir. Hemşehrilerimizin de geride kalan beş yıllık dönemde yaptıklarımızın geniş bir muhasebesi ve tahlilini yaptıktan sonra bize olan desteklerini sandıkta göstereceklerine eminim. Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin teminatı olan Cumhur İttifakına hemşerilerimizin sonuna kadar sahip çıkacağına ve destekleyeceğine inancımız tamdır, sandıklar açıldığı zaman bunu daha net göreceğiz. Cumhur İttifakının mührünü Yeşilyurt’a vurup, ilçemizin gelişmesine vesile olacak dev yatırımları için elimiz daha güçlü olacaktır. Öncelikli hedefimiz; Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle ismiyle müsemma Yeşilyurt’u ‘Gönül Vizyonu’ temalı yeni projelerimizle Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale getirmektir. Bu seçimlerin ardından ilçemiz daha gelişen ve büyüyen bir kimliğe ulaşıp, geleceğe daha güvenle bakacaktır. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet şuuruyla hareket ederek gelişen ve büyüyen Yeşilyurt’u daha güzel noktaya ulaştıracağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Rabbim gelecek günleri inşallah daha umutlu ve güzel tüm milletimize nasip eder. Tüm vatandaşlarımızdan sandığa girip oylarını kullanmalarını özellikle rica ediyorum ” dedi.

“HİÇBİR ŞEY CANDAN DAHA KIYMETLİ DEĞİLDİR”

Başkan Adayı Çınar, Pütürge İlçesinde oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan olayda iki vatandaşın hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını ifade ederken, “Ne olursa olsun hiçbir şey candan daha kıymetli değildir, mutlaka biraz daha saygılı ve sevgiyle yaklaşmalıyız ve itidalli olmalıyız. Bizler hiç kimsenin sorun ve sıkıntı yaşamasını istemeyiz, iyi olan, liyakatli olan ve güzel yapacak olan zaten öndedir ve mutlaka tercih edilir. Gereksiz sataşmalara ve münakaşalara hiç gerek yoktur. Yaşanan talihsiz olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” diye konuştu.

