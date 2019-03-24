Çınar, ''Yeşilyurt'u yeni dönemde yeni projelerle daha ileriye taşıyacağız''

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Artık Yeşilyurt'umuz; Malatya'mızda da, ülkemizde de marka şehirler arasında yerini aldı. Bizde yapmış olduğumuz projelerin bize vermiş olduğu hevesle, deneyim, becerilerimizle yeni dönemde Yeşilyurt'u daha ileriye taşıyıp, daha yüksek çıtalara ulaşacağız" dedi.

Çınar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Bostanbaşı Mahallesi'nde kurulan pazarı ziyaret etti. Pazarcı esnafına bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Çınar, vatandaşlara "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bez torba dağıtımı yaptı.

Mehmet Çınar daha sonra Kadiruşağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede büyük bir coşkuyla karşılanan Çınar, Yeşilyurt'u beş yılda marka ilçe konumuna getirdiklerini ifade ederek, devasa projelerine yenilerini ekleyerek, "Yeşilyurt'u yeni dönemde yeni projelerle daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra Atalar-Yalınkaya Ortak Mahalle Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.ç Yeşilyurt'a beş yılda yaptıklarını anlatan Çınar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ardından Bentbaşı ve Seyran Mahallesi'nde düzenlenen toplantılara katıldı.

Çınar, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, Yeşilyurt'u her alanda büyütüp, ileriye taşıdıklarını ifade ederek, "İlçemiz nüfus itibariyle yüzde 20 büyüdü, bütçesi beş katına çıktı, çalışan sayısı yedi kat arttı, yeşil alan sayısı iki katına çıktı. Yeşilyurt'umuzu marka ilçe konumuna kavuşturduk" dedi.

Yeşilyurt'a önemli hizmetler yaptıklarını, yeni dönemde de vizyonel çalışmaları hayata geçireceklerini dile getiren Çınar, "Bizler Yeşilyurt'ta göreve başladığımızdan günden bugüne birçok kez bu bölgeye geldik. Bir kısım eksiklikleri giderdik, çalışmalarımız devam ediyor. Yeşilyurt 2014 yılında 6 belde ve ilçe belediyesinden oluşuyordu. O dönemde 267 bin nüfusu vardı şuanda 320 bin nüfusa ulaştık. Bütçemiz 40 milyon iken 200 milyona ulaştı. Bin 500 personelle Yeşilyurt'umuza hizmet ediyoruz. Yeşilyurt'umuzda her alanda gelişim sağladık. Artık Yeşilyurt'umuz; Malatya'mızda da, ülkemizde de marka şehirler arasında yerini aldı. Bizde yapmış olduğumuz projelerin bize vermiş olduğu hevesle, deneyim, becerilerimizle yeni dönemde Yeşilyurt'u daha ileriye taşıyıp, daha yüksek çıtalara ulaşacağız" diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)